Pune News : महापालिकेच्या प्रचारासाठी नेते ‘हवे’त; पुण्यातून दररोज १२ हेलिकॉप्टरचे उड्डाण

पुणे - राज्यात महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी काही दिवसच शिल्लक असल्याने महत्त्वाच्या नेत्यांकडून हेलिकॉप्टरचा वापर वाढला आहे. एका दिवसात दोन ते तीन ठिकाणच्या सभेला उपस्थिती लावायची असल्याने अनेक नेतेमंडळी हेलिकॉप्टरच्या प्रवासाला प्राधान्य देत आहेत..पुण्यात आता दिवसाकाठी सुमारे १२ हेलिकॉप्टरची उड्डाणे होत आहेत. पुण्याहून सर्वाधिक वापर मुंबईला जाण्यासाठी होत आहे. मुंबईपाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर आदी ठिकाणी जाण्यासाठीदेखील नेतेमंडळी हेलिकॉप्टरचा वापर करीत आहेत..विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या महत्त्वाच्या व स्टार प्रचारकांना मैदानात उतरविले आहे. कमी वेळेत दोनहून अधिक ठिकाणी पोचण्यासाठी शिवाय नेत्यांना सोयीचे व आरामदायक प्रवासामुळे हेलिकॉप्टरच्या मागणीत वाढ झाली आहे. विविध एव्हिएशनकडे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध असलेली सर्व हेलिकॉप्टरचे बुकिंग फूल झाले आहे.देशातील सर्वाधिक हेलिकॉप्टर एकट्या पुण्यात आहेत. असे असले तरीही ‘नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर’कडून १२ हेलिकॉप्टरचा वापर नेत्यांकडून प्रचारासाठी केला जात आहे. यासाठी पुणे व मुंबईतील हेलिकॉप्टरचा वापर होत आहे..भाडे तासांवरहेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याचा खर्च हा तासानुसार आकारला जातो. शिवाय कोणत्या प्रकारचे हेलिकॉप्टर वापरले जात आहे, त्यानुसारदेखील हेलिकॉप्टरचे भाडे ठरते. सध्या ट्विन-इंजिन (दोन इंजिन असलेल्या) हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याचा खर्च चार ते आठ लाखदरम्यान आहे, तर सिंगल-इंजिन हेलिकॉप्टरसाठी तो १.७० लाखदरम्यान आहे. एक हेलिकॉप्टर दिवसाला किमान सहा तास उड्डाण करते..मुख्यमंत्र्यांकडून सर्वाधिक वापरमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हेलिकॉप्टरचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. त्यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्याकडून हेलिकॉप्टरचा वापर अधिक होतो. तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनीदेखील हेलिकॉप्टरच्या वापरला प्राधान्य दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.