मंचर: “मुलगी ही प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकते. पालकांनी मुलींना शिकवून त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. लीला पुनावाला फाउंडेशनच्या माध्यमातून इयत्ता सातवीपासून मुलींना दत्तक घेऊन पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मुलींना उच्च शिक्षणाची संधी देऊन स्वावलंबी बनविण्यासाठी पालकांनीही फाउंडेशनच्या उपक्रमांना सहकार्य करावे”, असे आवाहन फाउंडेशनच्या संस्थापक पद्मश्री लीला पुनावाला यांनी केले..मंचर येथील श्री शरदचंद्रजी पवार सभागृहात बुधवारी (ता. १९) लीला पुनावाला फाउंडेशन, पुणे यांच्या वतीने ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थिनींसाठी शिष्यवृत्ती प्रदान सोहळा कार्यक्रमात आंबेगाव तालुक्यातील ८२ विद्यार्थिनींना पद्मश्री लीला पुनावाला, फाउंडेशनचे विश्वस्त फिरोज पुनावाला व ज्ञानशक्ती विकास वाहिनीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका गार्गी काळे-पाटील यांच्या हस्ते शिष्यवृत्ती प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले..फिरोज पुनावाला म्हणाले, की फाउंडेशनच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन अनेक विद्यार्थिनीना झाला आहे. पल्लवी गावडे यांच्यासारख्या यशस्वी माजी विद्यार्थिनींचा आदर्श घेऊन मुलींनी शिक्षणाच्या जोरावर स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करावे”.“गार्गी काळे-पाटील म्हणाल्या, की फाउंडेशनने आतापर्यंत २१ हजार मुलींना शैक्षणिक मदतीचा हात दिला आहे. कोरोना काळातील अन्नधान्य वाटप, स्वच्छता साहित्य आणि शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कार्यही उल्लेखनीय आहे. आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या समस्येकडेही फाउंडेशनने लक्ष देऊन मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर फिरोज पुनावाला यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..यावेळी मुख्याध्यापक सर्वश्री सुनील वळसे पाटील ,निवृत्ती हुले, अविनाश ठाकूर, एस. बी. पिंगळे, शिक्षक, पालक, फाउंडेशनच्या माजी विद्यार्थिनी आणि शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या. माजी विद्यार्थिनी व पालकांनी मनोगत व्यक्त करून शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षणाला मिळालेल्या बळाचे अनुभव सांगितले. कामिनी पाटील यांनी फाउंडेशन ची सविस्तर माहिती दिली. पल्लवी गावडे व सानिका गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले..“लीला पुनावाला फाउंडेशनने ३१ वर्षांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. शालेय शिक्षणापासून पदवी, पदव्युत्तर, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, बीबीए, एमबीए अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. फाउंडेशनच्या मदतीने अनेक मुली देश-विदेशात उच्च पदांवर कार्यरत आहेत”, :-फिरोज पुनावाला विश्वस्त लिला पुनावाला फाउंडेशन पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.