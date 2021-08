भावाला अकादमीत पोहोचवण्यासाठी घरातून निघाला, वाटेत मृत्यूने गाठले

By

रामवाडी : खराडी (kharadi) येथे (काल ता .10 ) दुचाकी व कार यांची धडक झाल्याने आर्य विनोद गलांडे वय 17 रा .बॉम्बे सँपर्स कॉलनी वडगावशेरी, या मध्ये अल्पवयीन मुलाचा मृत्यु झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. (left home brother academy but died on way kharadi)

काल दुपारी साडेतीन वाजता आर्य गलांडे दुचाकी वरुन आपल्या लहान भावाला वेदांत गलांडे (वय 12) ह्यास क्रिकेट अकॅडमी ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी झेंन्सार कडून ईऑन आयटी पार्क येथून जात होता. याच वेळी मर्सिडीज कार ( नंबर MH 42 Y 5423 ) हिच्या दुरुस्ती नंतर ट्रायल घेण्यासाठी गॅरेज मालक रोहित अनिल दळवी (वय 22 रा.मुंढवा) हे खराडी चौकातून झेंन्सार कडे जात होते. त्यांची समोरासमोर धडक झाल्याने कारचा धक्का लागल्याने ही दोन्ही मुले खाली पडली यामध्ये आर्य यांच्या छातीला जोरदार मार लागला.

तर वेदांत याला पायाला मुका मार लागला तर डाव्या हाताला खरचटले. खराडी पोलीस चौकीचे पोलीस व नागरिकांनी विलंब न करता या दोन्ही मुलांना कोलंबिया हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी घेऊन गेले. तपासणी नंतर आर्य गलांडे याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. कार चालकांविरुद्ध चंदननगर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार करण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर माहिती चंदननगर पोलीस स्टेशनचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील जाधव यांनी दिली.