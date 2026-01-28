Talegaon Station News : तुका म्हणे एका मरणेची सरे। उत्तमची उरे किर्ती मागे॥ पुरोगामी दादांची तुकोबा आणि वारकऱ्यांप्रतीची अपार श्रद्धा

तळेगाव स्टेशन - परखड पुरोगामी विचारांचे असले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जगद्गुरु तुकाराम महाराज आणि वारकऱ्यांप्रती अपार श्रद्धा होती. मावळ तालुक्यातील भंडारा डोंगर पायथ्याशी सव्वाशे एकर जागेवर वारकऱ्यांसाठी भव्य कॉरिडॉर उभारण्याचा संकल्प दादांनी गतवर्षी १८ जूनला दिलेल्या भेटीवेळी व्यक्त केला होता..श्री क्षेत्र देहू येथील संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे पंढपूरकडे प्रस्थान होण्याच्या पार्श्वभूमीवर गत वर्षी १८ जून २०२५ रोजी पवार यांनी खास दिड तास वेळ काढून श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर येथे सदिच्छा भेट दिली होती.श्री विठ्ठल रखुमाई तुकाराम महाराज भंडारा डोंगर ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब काशीद पाटील यांनी ट्रस्टच्या वतीने पवार यांचे स्वागत करीत तुकोबांची पगडी घालून, वीणा हाती देत बुक्क्याचा टिळा लावून सत्कार केला होता. त्यानंतर दादांनी संत तुकोबारायांच्या मूर्तीस पुष्पहार अर्पण करुन पवार यांनी नतमस्तक होत मनोभावे दर्शन घेतले होते..आपला सर्वश्रूत बाणा दाखवत दादांनी डोंगरावरील नियोजित मंदिराच्या कामाची अगदी बारकाईने पाहणी करुन मंदिराचे काम वेळेत व गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या सूचना पवार संबंधिताना दिल्या होत्या.मंदिराची नियोजन, रचना, श्रद्धास्थळ म्हणून वारकरी, भाविकांसाठी असणाऱ्या सोयीसुविधा आणि भावी पिढ्यांसाठी संत साहित्य व अध्यात्मिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेले हे कार्य फारच स्तुत्य असल्याचे नमूद करत त्यांनी मंदिर बांधकामाचे तोंडभरुन कौतुकही केले होते..संत तुकाराम महाराजांचे चरित्र हे भक्ती, वैराग्य, आणि सामाजिक समतेचा मूर्तिमंत आदर्श असून, भंडारा डोंगरावरील तुकोबांचे भव्य मंदिर हे भाविकांसाठी एक धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक केंद्र ठरणार असल्याचे पवार म्हणाले होते.मंदिर बांधकामासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचा शब्द विश्वस्त समितीला दिला होता. भंडारा डोंगर पायथ्याशी असलेली सव्वाशे एकर गायरान जमीन ताब्यात घेऊन, वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी शासनातर्फे येथे भव्य कॉरिडॉर विकसित करुन सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे दादांनी आश्वासन दिले होते..संत तुकाराम महाराजांचे कार्य, विचार आणि वारसा अखंडपणे टिकवणं हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य असलयाचे दादांनी सर्वाना ठामपणे सांगितले.मंदिर बांधकामासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचा शब्दही त्यांनी ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब काशिद यांना दिला होता.बुधवारी (ता. २८) सकाळीच अजित दादांच्या अपघाती निधनाची बातमी कळताच दशमीनिमित्त भंडारा डोंगर पायथ्याशी सुरु असलेल्या सप्ताहात हरिनामात दंग असलेले वारकरी देखील हळहळले. 'तुका म्हणे एका मरणेची सरे। उत्तमची उरे किर्ती मागे॥' तुकोबांच्या या उक्तीचा दाखला देत गतवर्षीच्या दादांच्या भेटीच्या संदर्भाने ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब काशीद यांनी दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला..वारकरी कॉरिडॉर उभारण्याच्या दादांचा संकल्प सर्वांच्या सहकार्याने सिद्धीकडे नेण्यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहणार असल्याची भावना व्यक्त करत श्री विठ्ठल रखुमाई तुकाराम महाराज भंडारा डोंगर ट्रस्ट आणि वारकऱ्यांकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.दादांमध्ये स्पष्टवक्तेपणा होता.घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी वेळेवर जाणारा माणूस होते. अगदी कागदाच्या साध्या चिट्ठीवर लिहून दिले तरी तत्परतेने काम करणारे दादा म्हणजे लोभस आणि सर्वसामान्यांना हवेहवेसे वाटणारे व्यक्तिमत्व होते. वक्तशीरपणे अहोरात्र मायबाप जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असणारे, स्पष्टवक्ते आणि उमदे नेतृत्व आकस्मिकपणे वेळ चुकवून आज आपल्यातून हरपले..त्यामुळे अखिल वारकरी संप्रदायासह संपूर्ण महाराष्ट्राचेच अतोनात हानी झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र आज नि:शब्द झाला आहे अशा शब्दात ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब काशीदआणि वारकरीरत्न छोटे माऊली महाराज कदम यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. श्री क्षेत्र भंडारा डोंगरावरील दादांच्या गतवर्षीच्या भेटीवेळीची चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.