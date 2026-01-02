पुणे

Pune Bar Association Election : पुणे बार असोसिएशन निवडणूक जाहीर; "या" तारखेला मतदान!

पुणे बार असोसिएशनच्या २०२६–२७ कार्यकाळासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून ६ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
Pune Bar Association Election 2026–27 Announced

Pune Bar Association Election 2026–27 Announced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या २०२६-२७ या कार्यकाळासाठीच्या वार्षिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, सहा फेब्रुवारी रोजी शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात मतदान होणार आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, त्याच दिवशी रात्री निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Court
Lawyer
Bar Association
Law and Order

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com