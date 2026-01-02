Pune Bar Association Election : पुणे बार असोसिएशन निवडणूक जाहीर; "या" तारखेला मतदान!

पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या २०२६-२७ या कार्यकाळासाठीच्या वार्षिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, सहा फेब्रुवारी रोजी शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात मतदान होणार आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, त्याच दिवशी रात्री निकाल जाहीर केला जाणार आहे..पुणे बार असोसिएशनच्या आगामी वार्षिक निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जाची विक्री आणि स्वीकृती पाच ते आठ जानेवारीदरम्यान सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच या वेळेत शिवाजीनगर न्यायालयातील पुणे बार असोसिएशनच्या कार्यालयात होणार आहे. नऊ जानेवारी रोजी दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच या वेळेत उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. १२ जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघार घेता येतील. त्यामुळे निवडणुकीचे अंतिम चित्र १२ जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, ३० जानेवारी रोजी दुपारी चार वाजता अशोका हॉल येथे निवडणूक लढविणारे उमेदवार आपले मनोगत वकिलांसमोर मांडणार आहेत..Pune Political : उमेदवारी नाकारताच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात खदखद; पुण्यात बैठकीत इच्छुकांचा गोंधळ!.या निवडणुकीसाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून ॲड. प्रताप परदेशी काम पाहत आहेत. त्यांच्यासह ॲड. सुप्रिया कोठारी, ॲड. धैर्यशील पाटील, ॲड. विकास कांबळे, ॲड. सागर म्हस्के, ॲड. राहुल सपकाळ, ॲड. अमेय बलकवडे, ॲड. अमर शेटे, ॲड. धनश्री बोराडे, ॲड. प्रतीक आरोटे यांच्यासह ३५ वकील निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत..निवडणुकीसाठी उमेदवारांना अध्यक्ष पदासाठी २० हजार रुपये, उपाध्यक्ष पदासाठी १५ हजार रुपये, सचिव पदासाठी १० हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. तर खजिनदार आणि हिशेब तपासणीस पदासाठी प्रत्येकी सात हजार रुपये तसेच, कार्यकारिणी सभासद पदासाठी तीन हजार रुपये अनामत रक्कम निश्चित केल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.