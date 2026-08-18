पुणे

लेक लाडकी पुस्तक बातमी

लेक लाडकी पुस्तक बातमी
Published on

PNE26W43068
अहिल्यानगर ः साहित्यिक प्रा. शंकर अंदानी यांच्या ‘लेक लाडकी’ या पुस्तकाला उडान पुरस्काराने आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.


‘लेक लाडकी’
पुस्तकाला पुरस्कार
अहिल्यानगर, ता.१८ ः साहित्यिक तथा सीए प्रा. शंकर अंदानी यांच्या ‘लेक लाडकी’ या पुस्तकाला यंदाचा उडान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त स्वच्छता पखवाड्यांतर्गत माय भारत, जिल्हा क्रीडा कार्यालय व उडान फाउंडेशनतर्फे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव करण्यात आला.
या कार्यक्रमास नगरसेवक महेश लोढे, विशेष सरकारी वकील ॲड. सुरेश लगड, ॲड. महेश शिंदे, प्रा. डॉ. रमेश वाघमारे, ॲड. अनिता दिघे, शाहीर कान्हू सुंबे, जयश्री शिंदे, रजनी ताठे, उडानच्या अध्यक्षा आरती शिंदे आदी उपस्थित होते. या पुस्तकातून स्त्री जन्माचे स्वागत, मुलींच्या जीवनातील विविध भावछटा, तसेच बाप-मुलीच्या नात्यातील प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी यांचे प्रभावी शब्दांकन करण्यात आले आहे. यातील आशय आणि सामाजिक संदेशाची दखल घेत अंदानी यांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi Literature
Marathi Poetry
शालेय शिक्षणातील आव्हाने
cultural events in Maharashtra
Udaan award
Lek Ladki book
Shankar Andani author
Women's literature
Marathi books award
Heartwarming stories
Father-daughter relationships
Women empowerment stories
Literary awards in India
Ahilyanagar news
Local authors in Maharashtra
Stories of daughters
Book reviews in Marathi
उडान पुरस्कार
शंकर अंदानी
लेखिका चाहत्यांसाठी
Marathi साहित्य पुरस्कार
खासगी कार्यक्रम
सामाजिक संदेश
मुलींची कथा
क्रीडा कार्यालय
आर्ट आर्टिस्ट्स
कलेतील आधुनिकीकरण
लग्नानंतरचे जीवन
मातृत्व
मित्रता आणि आपुलकी
साहित्यिक समारंभ
Marathi News Esakal
www.esakal.com