लेक लाडकी पुस्तक बातमी

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अहिल्यानगर ः साहित्यिक प्रा. शंकर अंदानी यांच्या ‘लेक लाडकी’ या पुस्तकाला उडान पुरस्काराने आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
‘लेक लाडकी’
पुस्तकाला पुरस्कार
अहिल्यानगर, ता.१८ ः साहित्यिक तथा सीए प्रा. शंकर अंदानी यांच्या ‘लेक लाडकी’ या पुस्तकाला यंदाचा उडान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त स्वच्छता पखवाड्यांतर्गत माय भारत, जिल्हा क्रीडा कार्यालय व उडान फाउंडेशनतर्फे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव करण्यात आला.
या कार्यक्रमास नगरसेवक महेश लोढे, विशेष सरकारी वकील ॲड. सुरेश लगड, ॲड. महेश शिंदे, प्रा. डॉ. रमेश वाघमारे, ॲड. अनिता दिघे, शाहीर कान्हू सुंबे, जयश्री शिंदे, रजनी ताठे, उडानच्या अध्यक्षा आरती शिंदे आदी उपस्थित होते. या पुस्तकातून स्त्री जन्माचे स्वागत, मुलींच्या जीवनातील विविध भावछटा, तसेच बाप-मुलीच्या नात्यातील प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी यांचे प्रभावी शब्दांकन करण्यात आले आहे. यातील आशय आणि सामाजिक संदेशाची दखल घेत अंदानी यांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
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