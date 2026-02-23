पुणे

Pune Market Yard: कडक उन्हामुळे लिंबांच्या भावात तेजी; पुणे मार्केट यार्डमध्ये किरकोळ बाजारात ५ ते ७ रुपये भाव, आवक घटल्याचा परिणाम!

Retail lemon rate ₹5 to ₹7 per piece in Pune: उन्हाच्या तडाख्यामुळे लिंबांच्या किमतींमध्ये वाढ; पुण्यातील बाजारात आवक घटली
Lemon Prices Climb as Heatwave Grips City; Traders Cite Lower Supply

Lemon Prices Climb as Heatwave Grips City; Traders Cite Lower Supply

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मार्केट यार्ड : उन्हाचा कडाका दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे बाजारात लिंबू चांगलेच भाव खात आहे. बाजारात लिंबांची आवक कमी झाली आहे. किरकोळ बाजारात एक लिंबू दर्जानुसार ५ ते ७ रुपयांना मिळत आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक कमी होत असल्याने भाव तेजीत आहेत. घाऊक बाजारात दर्जानुसार एक गोणी ५०० ते १२०० रुपयांना विकली जात आहे.

