पुणे

Leopard : घराच्या उंबऱ्यावर बिबट्या येऊन पोहचला, शेतकरी बिबट्याच्या हल्ल्यातून बचावला तरी देखील वनविभागाला गांभीर्य नाही

बिबट्याच्या हल्ल्यात बचावलेले संतोष जाधव यांच्या घराजवळ अद्याप पिंजरा लावलेला नाही.
Leopard

Leopard

sakal 

नवनाथ भेके
Updated on

निरगुडसर - घराच्या उंबऱ्यावर बिबट्या येऊन पोहचला तरी देखील वनविभागाला गांभीर्य नाही, घटना घडून चार दिवस उलटले तरी देखील आंबेगाव तालुक्यातील जाधववाडी येथील बिबट्याच्या हल्ल्यात बचावलेले संतोष जाधव यांच्या घराजवळ पिंजरा लावलेला नाही. बिबट्यामुळे जाधव कुटुंबासहीत परिसरातील नागरिक भीतीच्या छायेत जगत आहेत.

Loading content, please wait...
Farmer
attack
Leopard
Forest department

Related Stories

No stories found.