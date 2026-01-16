Leopard : घराच्या उंबऱ्यावर बिबट्या येऊन पोहचला, शेतकरी बिबट्याच्या हल्ल्यातून बचावला तरी देखील वनविभागाला गांभीर्य नाही

निरगुडसर - घराच्या उंबऱ्यावर बिबट्या येऊन पोहचला तरी देखील वनविभागाला गांभीर्य नाही, घटना घडून चार दिवस उलटले तरी देखील आंबेगाव तालुक्यातील जाधववाडी येथील बिबट्याच्या हल्ल्यात बचावलेले संतोष जाधव यांच्या घराजवळ पिंजरा लावलेला नाही. बिबट्यामुळे जाधव कुटुंबासहीत परिसरातील नागरिक भीतीच्या छायेत जगत आहेत..जाधववाडी (ता. आंबेगाव) येथे (ता. १३) रोजी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास संतोष बबनराव जाधव हे सकाळी गाईचे दूध काढण्यासाठी गाईंच्या गोठ्यात गेले असता दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने जाधव यांच्यावर दोन वेळा डरकाळ्या फोडल्या या परिस्थितीत प्रसंगावधान राखत संतोष जाधव यांनी आरडा ओरड केल्यानंतर बिबट्याने तेथून धुम ठोकली..यावेळी (ता. १३) रोजी वनविभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी देखील केली. परंतु पिंजरा सध्या नाही, ज्यावेळी उपलब्ध होईल त्यावेळी लावण्यात येईल असे उत्तर मिळाले.संतोष बबनराव जाधव यांच्या घर आणि परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर आहे. येथील नागरिकांनी वन विभागाला अनेकदा पिंजरा लावण्याची मागणी करून देखील वनविभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..संतोष जाधव म्हणाले की, वनविभागाचे अधिकारी घटना घडली त्यादिवशी पाहणी करण्यासाठी आले होते. परंतु अद्याप त्यांनी पिंजरा लावला नाही. पिंजरे सध्या उपलब्ध नसल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.