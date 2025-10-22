Leopard Attack: जांबुत येथे पहाटे बिबट्यांच्या हल्यात महिलेचा मृत्यु

जांबुत ( थोरातवस्ती ) : या परिसरात हि दुर्देवी घटना घडली असुन जाधव यांचे शेतात घर आहे घराच्या बाहेर शौचालय आहे . भागुबाई या पहाटे सहा वाजता शौचालयास उठल्या नंतर दबा धरून बसलेल्या बिबट्यांने हल्ला केला..मात्र अचानक हल्ला झाल्यांने आवाजही करता आला नाही , सुमारे पंधरा मिनिटांनी त्यांच्या घरातील मुले उठल्यानंतर बाहेर पडलेल्या चपला वरून शोधाशोध सुरू केली . बिबटयांने भागुबाईना ओढत नेले त्या दिशेने नातेवाईक गेले त्या वेळी अर्धा किमी दुर ऊसाच्या शेतात मृतदेह आढळून आला असत्यांचे त्यांचा मुलगा विठ्ठल व गोविद जाधव यांनी सांगितले..घरांच्या परिसरात मोकळी शेतजमीन असून . बिबट्यांने अर्धा कि .मी पर्यन्त भागुबाईना ऊसाच्या शेतात घेऊन गेला . या घटनेमुळे ऐन दिपावळीत नागरीकामधे भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Leopard Attack Kolhapur : पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी बिथरलेल्या बिबट्याचा धुडगूस, ६ जणांवर हल्ला; वनविभागाला दिला चकवा.लक्ष्मीपुजन करून आनंदात झोपलेल्या भागुबाईवर बिबट्यांने हल्ला केल्यांने जाधव परिवारावर मोठी शोककळा पसरली आहे . आठवडाभरातचं हि दुसरी घटना घडली आहे .घटना स्थळी वनपरीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्यासह वनकर्मचारी पोहचले आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.