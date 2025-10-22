पुणे

Leopard Attack: जांबुत येथे पहाटे बिबट्यांच्या हल्यात महिलेचा मृत्यु

Shirur Leopard Incident: या परिसरात हि दुर्देवी घटना घडली असुन जाधव यांचे शेतात घर आहे घराच्या बाहेर शौचालय आहे . भागुबाई या पहाटे सहा वाजता शौचालयास उठल्या नंतर दबा धरून बसलेल्या बिबट्यांने हल्ला केला.
