पुणे

बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन वर्षीय चिमुकली गंभीर जखमी

अकोले, ता. २० : तालुक्यातील कुंभेफळ येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन वर्षीय चिमुकली गंभीर जखमी झाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभागाने तातडीने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
श्रीशा वैभव शिंदे (वय ३) असे जखमी बालिकेचे नाव आहे. सायंकाळी सातच्या सुमारास ती घरासमोर खेळत असताना दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक तिच्यावर झडप घातली. चिमुकलीच्या आरडाओरड्यानंतर आजूबाजूचे नागरिक धावून आले. ग्रामस्थांनी आरडाओरडा करताच बिबट्याने तेथून पळ काढला. या हल्ल्यात बालिकेच्या हाताला, पाठीवर व मानेजवळ गंभीर जखमा झाल्या आहेत. तिला तत्काळ सुगाव खुर्द येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी अकोले येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. वन परिक्षेत्र अधिकारी आनंद पाटील यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी परिसराची पाहणी करून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. कुंभेफळ परिसरात पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

