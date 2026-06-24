Pune: निमगाव म्हाळुंगी व कासारी परिसरात बिबट्याचा पुन्हा धुमाकूळ

नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी व कासारी गावातील परिसरात बिबट्याने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला असून, पाळीव जनावरांवर बिबट्याने हल्ला केला आहे. येथील परिसरात बिबट्याने पुन्हा दहशत निर्माण केली आहे. .निमगाव म्हाळुंगी येथील दत्तात्रय किसन शिवले यांच्या गाईचे वासरू बुधवारी (ता.२४) पहाटे ठार करून नुकसान केले आहे. आज सकाळी वनरक्षक पूनम जाधव यांनी बिबट्याने ठार केलेल्या वासराचा पंचनामा केला आहे. यापूर्वीही बिबट्याने निमगाव म्हाळुंगी परिसरात जनावरांवर हल्ले करून नुकसान केले आहे..Pune Crime : पुण्यात खळबळ! मैत्रीचा झाला रक्तरंजित शेवट; सिमेंटच्या दगडाने मित्राला संपवलं.दरम्यान, कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर बुधवारी पहाटे बिबट्याने हल्ला करून एक शेळी व एक मेंढी गंभीर जखमी केली आहे. विशेष म्हणजे गळ्याला बिबट्याने चावा घेतल्याने शेळी व मेंढी गंभीर जखमी झाली आहे. दोघांचीही जगण्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. श्री दगडे यांच्या जखमी झालेल्या शेळी व मेंढीची पाहणी वनरक्षक पुनम जाधव यांनी आज केली आहे..दरम्यान, कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर गेल्या वर्षभरात बिबट्याने हल्ला करून सुमारे १७ शेळ्या- मेंढ्यांचा जीव घेतला आहे. त्यापैकी दोन शेळ्या व एका मेंढीचे आर्थिक नुकसान भरपाई वनविभागाकडून मिळाली असून, उर्वरित शेळ्या- मेंढ्यांची भरपाई अद्याप मिळाली नसल्याचे श्री दगडे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..लग्न मान्य नव्हतं, केतनला लोहगडावरून ढकललं; सिया गोयल आणि चेतन चौधरी कोण? प्रियकराचं होतं रणजी क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न."पाळीव जनावरे व प्राण्यांना बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मेंढपाळांनी व पशुपालकांनी संरक्षक भिंत किंवा कठीण जाळी बसवावी. निमगाव म्हाळुंगी व कासारी परिसरात बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची व्यवस्था वनविभागामार्फत करण्यात येईल. नागरिकांनी बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. बिबट्याच्या हालचाली विषयी ग्रामस्थांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा."-पूनम जाधव, वनरक्षक, तळेगाव ढमढेरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.