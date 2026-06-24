पुणे

Pune: निमगाव म्हाळुंगी व कासारी परिसरात बिबट्याचा पुन्हा धुमाकूळ

Leopard Creates Panic in Nimgaon Mhalungi and Kasari: निमगाव म्हाळुंगी आणि कासारी परिसरात बिबट्याने पुन्हा धुमाकूळ घालत पाळीव जनावरांवर हल्ले केले आहेत.
Pune

Pune

esakal

प्रा. नागनाथ शिंगाडे
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नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे: शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी व कासारी गावातील परिसरात बिबट्याने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला असून, पाळीव जनावरांवर बिबट्याने हल्ला केला आहे. येथील परिसरात बिबट्याने पुन्हा दहशत निर्माण केली आहे.

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