Leopard Attack: बाळाच्या जाण्याने संसारच संपला; बिबट्या हल्ल्यानंतर बोंबे कुटुंबाचे वळसे पाटलांसमोर अश्रूंनी भरले शब्द

Walse Patil Assures Full Support for Victim’s Brother: पिंपरखेड येथील बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबीयांना दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलासा दिला; शिक्षणाची जबाबदारी घेतली.
टाकळी हाजी : ‘‘साहेब, आमच्या बाळाच्या जाण्याने आमच्या संसाराची स्वप्न संपली, तुम्हीच आमचं आधार आहे. डोळ्यादेखत मुलाला मारलं,’’ असा टाहो बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथील रोहन बोंबे यांची आई माधुरी व वडील विलास यांनी फोडताच माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचेही डोळे डबडबले.

