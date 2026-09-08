दुचाकीस्वार महिलांवर बिबट्याची झडप

कवठे येमाई, ता. ८ : रस्त्यालगतच्या उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने दुचाकीस्वार महिलांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केल्याची थरारक घटना रविवारी (ता. ६) रात्रीच्या सुमारास पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथील भागडी रस्त्यावरील बऱ्हाटेवस्ती परिसरात घडली. महिलांनी प्रसंगावधान राखत दुचाकी पुढे नेल्याने त्या थोडक्यात बचावल्या. मात्र, अचानक समोर आलेल्या बिबट्यामुळे गोंधळ उडाल्याने दुचाकी घसरून स्नेहा सुनील भोजणे जखमी झाल्या.
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भागडी (ता. आंबेगाव) येथील सुषमा भास्कर उंडे आणि स्नेहा सुनील भोजणे या दोघी रविवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास दुचाकीवरून पिंपरखेडच्या दिशेने जात होत्या. बऱ्हाटेवस्ती परिसरात येताच रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उसाच्या शेतातून अचानक बिबट्या बाहेर आला. त्याने थेट दुचाकीच्या दिशेने झेप घेत हल्ल्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दोघीही भयभीत झाल्या. गोंधळलेल्या अवस्थेत दुचाकी पुढे नेत असताना घसरल्याने भोजणे जखमी झाल्या. त्यांच्यावर पिंपरखेड येथील खासगी दवाखान्यात प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्या वेळी दोन बिबटे दिसून आल्याचे उंडे यांनी सांगितले. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुचाकीवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणारा बिबट्या भविष्यात इतर नागरिकांवर हल्ला करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने वनविभागाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत बिबट्याचा वावर असलेल्या भागाची तातडीने पाहणी करावी, आवश्यक ठिकाणी वाढीव पिंजरे लावावेत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
पिंजरे लावूनही वावर कायम
पिंपरखेड परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. उसाच्या शेतांमध्ये बिबट्यांचा अधिवास असल्याने रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वार तसेच पायी जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार वनविभागाने परिसरात पिंजरे लावले आहेत; मात्र अद्याप बिबट्या जेरबंद झालेला नाही.
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