पुणे

Leopard Attack in Pune: शिंगवे परिसरात दुचाकीस्वारावर बिबट्याचा हल्ला; प्रसंगावधानामुळे जीव वाचला, ग्रामस्थांची पिंजरा लावण्याची मागणी

बिबट्याच्या हल्ल्यात दुचाकीस्वार जखमी; प्रसंगावधानाने जीव वाचला, वनविभागाकडून परिसरात पिंजरा लावण्याची तयारी
A Leopard Attack on a motorcyclist near Shingve in Ambegaon left the rider injured, prompting immediate action by the forest department.

A Leopard Attack on a motorcyclist near Shingve in Ambegaon left the rider injured, prompting immediate action by the forest department.

Sakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर : शिंगवे (ता.आंबेगाव) येथील टाके मळ्यातून मोटारसायकलवरून जात नागापूर आपल्या घरी जात असताना सुरेश रामचंद्र केदारी (वय ४५वर्षे) रा. नागापूर)यांच्यावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केले, प्रसंगावधान राखत आरडाओरड केल्याने तरुण बचावला ही घटना रविवार (ता.१२)रोजी रात्री नऊ वाजता घडली.

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