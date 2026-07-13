Leopard Attack in Pune: शिंगवे परिसरात दुचाकीस्वारावर बिबट्याचा हल्ला; प्रसंगावधानामुळे जीव वाचला, ग्रामस्थांची पिंजरा लावण्याची मागणी

निरगुडसर : शिंगवे (ता.आंबेगाव) येथील टाके मळ्यातून मोटारसायकलवरून जात नागापूर आपल्या घरी जात असताना सुरेश रामचंद्र केदारी (वय ४५वर्षे) रा. नागापूर)यांच्यावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केले, प्रसंगावधान राखत आरडाओरड केल्याने तरुण बचावला ही घटना रविवार (ता.१२)रोजी रात्री नऊ वाजता घडली..नागापूर येथील सुरेश रामचंद्र केदारी हे शिंगवे येथील टाकेमळ्यातून नागापुरला आपल्या घरी दुचाकीवरून जात असताना रविवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला केला,यावेळी प्रसंगावधान राखत आरडाओरड केल्याने संकट टळले,हल्ला झालेल्या घटनेची माहिती वनविभागाला मिळताच वनकर्मचारी बेस कॅम्पच्या सदस्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.जखमी सुरेश केदारी यांना त्वरित मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमीची विचारपूस केली तसेच बिबट्याचा वावर लक्षात घेऊन परिसरात लवकरात लवकर पिंजरा लावण्यात येईल असे सांगितले..या घटनेमुळे शिंगवे व परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वन विभागाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे तरी वनविभागाने तातडीने बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा अशी मागणी ग्रामस्थ,शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.