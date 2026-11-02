पुणे

Ambegaon Leopard Attack: दुचाकीवरून जाताच बिबट्याची शेतकऱ्यावर झेप; एक-दोन मिनिटे केला पाठलाग, कसा वाचला जीव?

Ambegaon Farmer Escapes Leopard Attack by Speeding Up His Bike: आंबेगावात बिबट्याची दहशत; शेतकऱ्यावर हल्ला होऊनही पिंजरा नाही, ग्रामस्थ संतप्त
Ambegaon Leopard Attack Farmer Injured After Big Cat Jumps at His Bike While He Rides Through Sugarcane Fields

Ambegaon Leopard Attack Farmer Injured After Big Cat Jumps at His Bike While He Rides Through Sugarcane Fields

esakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर: आंबेगाव तालुक्यातील भराडी येथील वखार वाडीत शेतकऱ्यावर बिबट्याचा हल्ला होऊन तीन दिवस झाले तरी देखील वनविभागाला जाग येईना,पिंजरा लावण्याची मागणी करून देखील पिंजरा लावला जात नाही,वनविभाग दुसऱ्या शेतकऱ्यावर हल्ला होण्याची वाट पाहत असल्याचा संतप्त सवाल परिसरातील शेतकरी करत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Farmer
ambegaon
district
leopard attack