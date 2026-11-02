Ambegaon Leopard Attack: दुचाकीवरून जाताच बिबट्याची शेतकऱ्यावर झेप; एक-दोन मिनिटे केला पाठलाग, कसा वाचला जीव?

निरगुडसर: आंबेगाव तालुक्यातील भराडी येथील वखार वाडीत शेतकऱ्यावर बिबट्याचा हल्ला होऊन तीन दिवस झाले तरी देखील वनविभागाला जाग येईना,पिंजरा लावण्याची मागणी करून देखील पिंजरा लावला जात नाही,वनविभाग दुसऱ्या शेतकऱ्यावर हल्ला होण्याची वाट पाहत असल्याचा संतप्त सवाल परिसरातील शेतकरी करत आहे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.आंबेगाव तालुक्यातील वखारवाडी येथील बाबाजी बबन खिलारी या शेतकऱ्यावर बिबट्याने दिवसा ढवळ्या हल्ला केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे,ही घटना शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.पोलीस पाटील संतोष खिलारी यांनी घटनेची माहिती वनविभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिली..परिसरातील शेतकऱ्यांनी पिंजरा लावण्याची मागणी करून देखील अद्याप वन विभागाने पिंजरा लावलेला नाही. भराडी परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे,रात्री दिवसा बिबट्याचे दर्शन घडत असल्याने भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यामध्येच शनिवार(ता.३१) रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास शेतकरी बाबाजी बबन खिल्लारी हे दुचाकीवरून जात असताना उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने दुचाकीवरून जाणाऱ्या शेतकऱ्यावर हल्ला चढवत झेप घेत पाय पकडला..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.शेतकऱ्याने प्रसंगवधान राखत दुचाकीचा वेग वाढवल्याने शेतकरी या हल्ल्यातून बचावला,साधारण एक ते दोन मिनिट बिबट्या पाठलाग करत होता अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांने न घाबरता गाडीचा वेग वाढवल्याने यातून शेतकरी बचावला आहे. त्यानंतर बिबट्याचे दात लागून जखमी झालेल्या शेतकऱ्यावर मंचर उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून लस देण्यात आली यावेळी वनविभागाचे अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.