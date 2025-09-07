पुणे

Manchar News : लांडेवाडी (ता आंबेगाव) येथे बिबट्याच्या हल्यात चार जखमी; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Leopard Attack : मंचरजवळील लांडेवाडी ते ठाकरवाडी रस्त्यावर बिबट्याने मोटरसायकलवरील चार जणांवर हल्ला केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leopard Attack

Leopard Attack

Sakal

डी. के वळसे पाटील
Updated on

मंचर : लांडेवाडी ते ठाकरवाडी (ता. आंबेगाव) रस्त्यावर शनिवारी(ता.६) रात्री दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने मोटरसायकल वरून प्रवास करणाऱ्या चार जणांवर हल्ला केला आहे. जखमी झालेल्यांनी जोरदार प्रतिकार केल्याने त्यांचा जीव वाचला. मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दोन महिला, एक पुरुष व एक मुलगी या जखमेवर उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
farm safety concerns
Leopard attack in Kannad
Farmers' fear due to wildlife
Wildlife-human conflict
Tiger attack in Melghat
Manchar local news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com