Manchar News : लांडेवाडी (ता आंबेगाव) येथे बिबट्याच्या हल्यात चार जखमी; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

मंचर : लांडेवाडी ते ठाकरवाडी (ता. आंबेगाव) रस्त्यावर शनिवारी(ता.६) रात्री दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने मोटरसायकल वरून प्रवास करणाऱ्या चार जणांवर हल्ला केला आहे. जखमी झालेल्यांनी जोरदार प्रतिकार केल्याने त्यांचा जीव वाचला. मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दोन महिला, एक पुरुष व एक मुलगी या जखमेवर उपचार सुरू आहेत. .लांडेवाडी येथील महाविद्यालयाच्या पश्चिम दिशेने ठाकरवाडी कडे रस्ता जातो.संतोष पवार मोटार सायकल चालवत होते.त्यांच्या मागे आई ललिता पवार (वय २५), साक्षी पवार (वय २), राधाबाई मधुकर वाघे(वय ४८) मोटरसायकलवर बसल्या होत्या.दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानकपणे त्यांच्यावर हल्ला केला. नख्या लागल्याने तिघी जखमी झाल्या. पुन्हा बिबट्या हल्ला करण्याच्या तयारीत होता पण सर्वांनी हातात गोठे घेऊन आरडाओरड केल्याने बिबट्या निघून गेला. .थोड्यावेळाने पुन्हा आशुतोष बाळशीराम शेवाळे, (वय २६,रा. शेवाळवाडी/लांडेवाडी,ता.आंबेगाव)यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला.त्यांनी जोरदार प्रतिकार केला. सर्व जखमेवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात डॉ.प्रिया चव्हाण यांच्या सह डॉक्टरांनी उपचार केले.या घटनेमुळे लांडेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून बिबट्यांना जेर बंद करण्यासाठी वनखात्याने पिंजरे लावावेत अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..दरम्यान घटनेची माहिती समजल्यानंतर मंचर वनी परिक्षेत्र कार्यालयाचे वनाधिकारी विकास भोसले यांच्यासह वनपाल एम .टी.मिरगाव, वनरक्षक शिवाजीराव ढोले यांनी रुग्णालयात जावून जखमींना धीर दिला.रविवारी सकाळी घटनास्थळी भेट देऊन परिसरात जनजागृती करण्याचे काम केले.बिबट्याला जेर बंद करण्यासाठी पिंजरा लावला जाईल .असे भोसले यांनी सांगितले.."लांडेवाडी-ठाकरवाडी रस्त्या नजीक ऊस शेती आहे या रस्त्यावरून शनिवारी(ता.६) तीन सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या सवाद्य मिरवणुका गेल्या. या परिसरात नर मादी व दोन बछड्यांचा वावर आहे. कदाचित बछड्यांनी रस्ता ओरडला असेल. त्यामुळे मादी अस्वस्थ झाली त्याचवेळी रस्ता ओलांडण्याच्या प्रयत्नात मादी असताना मोटरसायकलस्वार आला. त्यातून ही घटना घडल्याचा अंदाज आहे."शिवाजीराव ढोले ,वनरक्षक लांडेवाडी(ता.आंबेगाव).