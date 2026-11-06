Leopard Attack: निरगुडसरमध्ये बिबट्याची दहशत! सलग दोन दिवस दोघांवर हल्ले; पकडण्यासाठी तीन पिंजरे

निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथे सलग दोन दिवस बिबट्याने दोघांवर हल्ला केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे त्यामुळे बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाकडून तातडीने गुरुवार(ता.०५) रोजी एक व शुक्रवार (ता.०६) रोजी दोन असे एकूण तीन पिंजरे लावण्यात आले आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.निरगुडसर-मेंगडेवाडी रस्त्यावर असलेल्या थोरातमळा येथे आदित्य सुडके या युवकावर बुधवारी सायंकाळी आणि गुरुवारी सायंकाळी राम तिवारी या शेतमजूर महिलेवर दोन दिवस सलग बिबट्याने हल्ले केल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या दोन्ही घटनेमध्ये दोघांचा जीव सुदैवाने वाचला..याबाबत गुरुवारी सकाळी वनविभागाने एक पिंजरा लावला त्यानंतर सायंकाळी देखील बिबट्याने महिला मजूर यांच्यावर हल्ला केला,सलग दुसऱ्या दिवशीही बिबट्याने हल्ला केल्याने मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक अश्विनी डफळ यांनी शुक्रवार (ता.०६)रोजी या परिसरात अजून दोन पिंजरे लावले आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...निरगुडसर परिसरात एकूण तीन पिंजरे तैनात करण्यात आले आहे. बिबट्याचा वावर वाढल्याने सध्या तरी नागरिकांनी सायंकाळी घराच्या बाहेर पडू नये,काळजी घ्यावी असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.