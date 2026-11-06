पुणे

Leopard Attack: निरगुडसरमध्ये बिबट्याची दहशत! सलग दोन दिवस दोघांवर हल्ले; पकडण्यासाठी तीन पिंजरे

Leopard Attacks Two People in Two Days in Nirgudsar: आंबेगावमध्ये बिबट्याचे सलग दोन हल्ले; दोघे बचावले, वनविभागाने लावले तीन पिंजरे
Leopard Attack in Ambegaon Taluka Nirgudsar Residents Fearful After Two Attacks Forest Department Installs Three Cages

Leopard Attack in Ambegaon Taluka Nirgudsar Residents Fearful After Two Attacks Forest Department Installs Three Cages

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथे सलग दोन दिवस बिबट्याने दोघांवर हल्ला केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे त्यामुळे बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाकडून तातडीने गुरुवार(ता.०५) रोजी एक व शुक्रवार (ता.०६) रोजी दोन असे एकूण तीन पिंजरे लावण्यात आले आहे.

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