पुणे

Leopard Caught : जवळे येथे सलग दुसऱ्या दिवशी बिबट्या जेरबंद

जागा तीच, पिंजरा तोच, भक्षही तेच पण जेरबंद होणारा साधारण एक वर्षाचा बछडा नवा.
leopard Caught

leopard Caught

sakal

नवनाथ भेके
Updated on

निरगुडसर - जवळे (ता. आंबेगाव) येथील लायगुडे मळ्यात जागा तीच, पिंजरा तोच, भक्षही तेच पण जेरबंद होणारा साधारण एक वर्षाचा बछडा नवा, एकाच जाग्यावर सलग दुसरा बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे.

Loading content, please wait...
village
Leopard

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com