कामठेमळा परिसरात नारळाच्या झाडावर बिबट्या
मंचर, ता. ३१ : पिंपळगाव खडकी (ता. आंबेगाव) येथील कामठेमळा परिसरात मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घरासमोर असलेल्या ३५ फूट उंचीवरील नारळाच्या झाडावर बिबट्या चढल्याचे दृश्य ग्रामस्थांनी पाहिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. भक्ष्याचा पाठलाग करताना बिबट्या थेट झाडावर चढल्याचा अंदाज स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे.
कामठे मळ्यातील अशोक गेणभाऊ कामठे या शेतकऱ्याच्या घराशेजारील नारळाच्या झाडावर बिबट्या चढताना स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले. बिबट्या झाडाच्या अगदी टोकापर्यंत पोहोचला होता. त्या ठिकाणाहून काहीतरी खाली पडल्याचेही ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. काही वेळानंतर बिबट्या झाडावरून खाली उतरून बाजूच्या उसाच्या शेतात निघून गेला. विशेष म्हणजे बिबट्या झाडावर असताना त्याचा बछडा झाडाच्या खोडाच्या पायथ्याशी असल्याचे ग्रामस्थांनी पाहिले. त्यामुळे ही मादी बिबट्या असून बछड्याच्या संरक्षणासाठी ती अधिक आक्रमक वावरत होती असे, शेतकरी अभिषेक कामठे यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतीच्या कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक मजुरांनी शेतात काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचेही सांगण्यात आले. मंचर वनविभागाने तातडीने दखल घेऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, तसेच परिसरात नियमित गस्त वाढवावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य माथाजी पोखरकर व सरपंच दीपक पोखरकर यांनी केली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान बिबट्याची माहिती समजल्यानंतर वन खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी या परिसरात येऊन पाहणी केली आहे. येथे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.
