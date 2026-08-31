पुणे

Leopard : टाव्हरेवाडीत विहिरीत आढळला मृतावस्थेत बिबट्या

विहिरीत डोकाऊन पाहिले असता त्यांना विहिरीच्या पाण्यात बिबट्या मृतावस्थेत तरंगताना दिसला.
Leopard Dead Body Found

Leopard Dead Body Found

sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - टाव्हरेवाडी, ता. आंबेगाव येथे आज सोमवारी सकाळी अशोक रंगनाथ टाव्हरे यांच्या विहिरीत बिबट्या मृतावस्थेत आढळुन आला.

Loading content, please wait...
village
death
Leopard

Related Stories

Kolhapur leopard news
leopard enters house in Sangameshwar Ratnagiri
ambegaon ghodegaon female leopard captured inamvasti kalewadi manikdoh
leopard rescued after falling into unused well while chasing prey at nagapur ambegaon shifted to manikdoh leopard rescue centre
Marathi News Esakal
www.esakal.com