Leopard : टाव्हरेवाडीत विहिरीत आढळला मृतावस्थेत बिबट्या

पारगाव - टाव्हरेवाडी, ता. आंबेगाव येथे आज सोमवारी सकाळी अशोक रंगनाथ टाव्हरे यांच्या विहिरीत बिबट्या मृतावस्थेत आढळुन आला..आज सकाळी अशोक टाव्हरे शेतात फेरफटका मारण्यासाठी गेले असता, विहिरीत डोकाऊन पाहिले असता त्यांना विहिरीच्या पाण्यात बिबट्या मृतावस्थेत तरंगताना दिसला. त्यांनी तत्काळ वनविभागाला माहिती कळवल्यानंतर गावडेवाडी बिबट शीघ्र कृतिदलचे सदस्य तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून मृत बिबट मादी विहिरीतून बाहेर काढले..सदर बिबट मादी विहिरीला कठडा नसल्याने विहिरीमध्ये पडल्याचे दिसून आले. सदर बिबट मादी चे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. वसंत वाळुंज यांनी शवविच्छेदन केले. मृत बिबट मादी असून वय अंदाजे दीड ते दोन वर्ष असुन, पशु वैद्यकीय आधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत गावडेवाडी बिबट शीघ्र कृती दलाच्या कार्यालयाच्या आवारात शासकीय नियमानुसार बिबट मादीचे दहन करण्यात आले असल्याचे माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.