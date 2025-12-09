Manchar News : बिबट्यामुळे सीसीटीव्ही-सोलरला ‘अच्छे दिन’

मंचर - आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यात बिबट्यांचे वाढते हल्ले आणि वावर नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांनी आपल्या घरावर आणि बंगल्यावर बिबट्याची हालचाल टिपण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे व प्रकाशासाठी सोलर दिवे बसविण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात केली आहे. बिबट्याची दहशत आहे, पण सीसीटीव्ही कॅमेरे व सोलर व्यावसायिकांसाठी ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. .विशेष म्हणजे, बिबटे दिसताच घरातील टीव्ही आणि मोबाइलवर अलार्म वाजवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या व्यवसायामुळे जवळपास अडीच हजार बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे. सध्या ऊस तोडणीची कामे सुरू असल्याने बिबट्यांचा मुक्त संचार वाढला आहे..शिरूर तालुक्यातील गेल्या महिन्यात तीन जणांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे मृत्यू झाला असून, जुन्नर तालुक्यातही अशाच घटनांचा धसका नागरिकांना बसला आहे. नारायणगाव, मंचर, अवसरी खुर्द शहरी भागातही बिबट्यांची एन्ट्री झाली आहे.सध्याच्या परिस्थितीत, दिवसा आणि रात्री घराजवळ बिबट्यांचा वावर आहे की नाही हे पाहण्यासाठी अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) प्रणालीसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू आहे. बिबटे दिसताच मोबाईल आणि घरातील टीव्हीवर अलार्म वाजण्यामुळे कुटुंबातील सदस्य सतर्क राहतात..‘अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध’पाऊस वादळवाऱ्यामुळे अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होतो.आपल्या घराच्या परिसरात रात्री सततप्रकाश उपलब्ध व्हावा म्हणून अनेकांनी घरात सोलर सिस्टीम व घराबाहेर सोलर दिवे बसविण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्यात सूर्य दर्शन नसताना ही रात्री सोलर दिवे व सोलर सिस्टीम सुरू राहते. त्यासाठी अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, अशी माहिती समर्थ सोलर सप्लायचे कार्यकारी संचालक तेजस भोर व व्यवस्थापक आदिती कदम यांनी दिली..सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मोबाईलवर उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली आहे. पिंजऱ्याची मागणी करताना वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना फुटेज दाखवले जाते. योग्य फुटेज दाखवणाऱ्यांना प्राधान्याने पिंजरे लावण्याची सोय केली आहे.- सचिन लोंढे, कार्यकारी संचालक, मेगाव्हिजन टेक्नोलॉजी, मंचर.आंबेगाव तालुक्यात १०५, जुन्नर तालुक्यात १६० आणि शिरूर तालुक्यात २१० सीसीटीव्ही कॅमेरे व्यावसायिकांकडे बसवले गेले आहेत. प्रत्येक दुकानदाराकडे किमान पाच तरुण काम करत आहेत, ज्यांना हक्काचा रोजगार मिळाला आहे. बिबट्यांपासून व चोरट्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.- दत्तात्रेय एकशिंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मयूर मायक्रोटेक इंडिया प्रा.लि..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.