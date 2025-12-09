पुणे

Manchar News : बिबट्यामुळे सीसीटीव्ही-सोलरला ‘अच्छे दिन’

आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यात बिबट्यांचे वाढते हल्ले आणि वावर नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मंचर - आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यात बिबट्यांचे वाढते हल्ले आणि वावर नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांनी आपल्या घरावर आणि बंगल्यावर बिबट्याची हालचाल टिपण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे व प्रकाशासाठी सोलर दिवे बसविण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात केली आहे. बिबट्याची दहशत आहे, पण सीसीटीव्ही कॅमेरे व सोलर व्यावसायिकांसाठी ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.

