Manchar Wildlife Census: मंचर वनपरिक्षेत्रात ‘निसर्गानुभव’ उपक्रम यशस्वी; १४ गावांतील ११ पाणस्थळांवर २६ प्रकारचे पक्षी‑प्राण्यांचे दर्शन

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील मंचर वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या वतीने बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त (ता.१) पाणस्थळांवरील वन्यप्राण्यांची अंदाजे प्रगणना 'निसर्गानुभव' उपक्रमांतर्गत यशस्वीरित्या पार पडली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वन्यप्राणी पाण्यासाठी वारंवार पाणवठ्यांवर येत असल्याने या काळात प्रगणनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले..या उपक्रमासाठी वनविभागाने झाडांवर विशिष्ट उंचीवर लाकडी मचाण उभारले होते. मचाणाच्या चारही बाजू हिरव्या फांद्यांनी आच्छादित केल्याने वन्यप्राण्यांच्या हालचालींना कोणतीही अडथळा निर्माण झाला नाही. प्रत्येक मचाणावर वनविभागाचा एक प्रतिनिधी आणि एक मजूर अशा दोन व्यक्तींमार्फत शांततेत निरीक्षण करून प्रगणना करण्यात आली..मंचर वनपरिक्षेत्रांतर्गत कुरवंडी, चिंचोडी, निघोटवाडी, अवसरी खुर्द (भोरवाडी), महाळुंगे पडवळ, कळंब, चांडोली बु., रांजणी, वळती, निरगुडसर, अवसरी बु., काठापूर, खडकवाडी आणि पहाडदरा या एकूण १४ गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला. एकूण ११ पाणस्थळांवर तसेच काही नैसर्गिक पाणवठ्यांवर निरीक्षण करण्यात आले. यासाठी १३ ट्रॅप कॅमेरे बसविण्यात आले असून ९ मचाणांची उभारणी करण्यात आली होती.."रात्रीच्या निरीक्षणात पाणवठ्यांवर पाणी पिण्यासाठी विविध वन्यप्राणी आढळून आले. यामध्ये मोर ५, कोल्हे १४, उदमांजर १, तरस २, बिबट १ आणि रातवा पक्षी ३ अशा प्राण्यांची नोंद झाली. या उपक्रमामुळे परिसरातील जैवविविधतेची माहिती मिळण्यास मदत झाली असून वन्यजीव संवर्धनासाठी अशा प्रगणनांचा उपयोग होणार असून प्राण्यांची नोंद झाली."विकास भोसले, वनपरिक्षेत्राधिकारी मंचर (ता. आंबेगाव).उपक्रम : पाणस्थळांवरील वन्यप्राणी प्रगणनाआयोजन : मंचर वनपरिक्षेत्र कार्यालयनिमित्त : बुद्ध पौर्णिमा (ता.१)गावे : १४पाणस्थळे : ११ट्रॅप कॅमेरे : १३मचाण : ९आढळलेले वन्यप्राणीमोर – ५, कोल्हे – १४, उदमांजर – १, तरस – २, बिबट – १, रातवा पक्षी – ३.