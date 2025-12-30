पुणे

Ambegaon Leopard : कामठेमळ्यात सकाळी थरार: ३५ फूट उंच नारळाच्या झाडावर बिबट्या, बछडाही सोबत!

Leopard Sighting : पिंपळगाव खडकी येथे नारळाच्या झाडावर बिबट्या दिसल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने घटनास्थळी पाहणी करून बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्याचे नियोजन केले आहे.
Leopard Spotted on Coconut Tree in Pimpri Khadki

Leopard Spotted on Coconut Tree in Pimpri Khadki

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : पिंपळगाव_ खडकी (ता आंबेगाव) येथील कामठेमळा परिसरातमंगळवारी (ता. ३०) सकाळी साडे सातच्या सुमारास घरासमोर असलेल्या ३५ फूट उंचीवरील नारळाच्या झाडावर बिबट्या चढल्याचे दृश्य ग्रामस्थांनी पाहिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. कोणत्या तरी भक्ष्याच्या पाठलागात बिबट्या थेट झाडावर चढल्याचा अंदाज स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
ambegaon
Alert
Leopard
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com