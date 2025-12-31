पुणे

Pimpalwandi Leopard News : पिंपळवंडीत बिबट्याचा थरार संपला! थर्मल ड्रोनच्या निगराणीनंतर अखेर 'सहा वर्षांचा' बिबट्या पिंजऱ्यात कैद

Leopard trapped in Pimpalwandi : पिंपळवंडीतील काकडपट्टा शिवारात सहा वर्षांचा नर बिबट्या जेरबंद; ड्रोन कॅमेऱ्याच्या निगराणीनंतर वनविभागाला पहाटेच्या सुमारास यश.
सिद्धार्थ कसबे
पिंपळवंडी : येथील काकडपट्टा शिवारात बुधवारी(ता.३१) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास बिबट्या जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले. शेतकरी मयुर नेताजी वाघ यांच्या शेतात अनेक महिन्यांपासून बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी तीन ते चार पिंजरे लावले होते.यापुर्वी याच परिसरात दोन बिबटे देखील जेरबंद करण्यात आले होते.

