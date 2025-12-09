Talegaon Dhamdhere News : निमगावच्या सुपुत्राची पुतीन यांना मानवंदना; लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन ढेकणे यांचा गावाला अभिमान

तळेगाव ढमढेरे - राष्ट्रपती भवन दिल्ली येथे भारत दौऱ्यावर आलेल्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना भारतीय सैन्य दलातर्फे निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन शहाजी ढेकणे यांनी मानवंदना (गार्ड ऑफ ऑनर) दिली..कोणत्याही देशाचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा महत्त्वाची व्यक्ती भारत दौऱ्यावर आल्यानंतर लष्करातर्फे ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देण्याची प्रथा आहे. राष्ट्रपती भवनामध्ये मानवंदना देण्याचा सोहळा संपन्न होत असतो. हर्षवर्धन ढेकणे यांनी सैन्य दलातर्फे पुतीन यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिला. याचा सर्वांनाच अभिमान वाटतो.हर्षवर्धन ढेकणे हे मूळचे शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी गावचे असले तरी त्यांचे वास्तव्य पुण्यात होते. भारतीय सैन्य दलात असलेले त्यांचे चुलते स्व. चंद्रकांत ढेकणे यांच्या प्रेरणेने देश सेवा करण्याची त्यांना इच्छा निर्माण झाली. वडील स्व. शहाजी ढेकणे हे एस. एस. सी. मंडळाचे सचिव होते..आई रत्नमाला ढेकणे या राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्या आहेत. पत्नी पल्लवी ढेकणे या भारती विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, त्यांना यस्वी व काश्वी या दोन मुली आहेत. हर्षवर्धन ढेकणे यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पुण्यात झाले. ११ वी व १२ वी विद्या प्रतिष्ठान बारामती येथे झाले. बीएस.सी. ची पदवी पुण्यात मॉडर्न कॉलेजला संपादन केली.२००६ मध्ये त्यांनी भारतीय लष्करी अकादमी डेहराडून येथे प्रशिक्षण घेतले. त्यांनी भारतीय लष्करी सेवेत आतापर्यंत डेहराडून, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, आसाम, रांची आदी ठिकाणी सेवा केली आहे. जून २०२३ पासून ते दिल्ली येथे लष्करी सेवेत आहेत..मान्यवरांना दिले ‘गार्ड ऑफ ऑनर’२१ फेब्रुवारी २०२४ : ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस२५ जाने. २०२५ : इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो१ एप्रिल २०२५ : चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फॉन्ट३ मे २०२५ : अँगोलाचे राष्ट्राध्यक्ष जोआओ लॉरेन्सो०५ ऑगस्ट २०२५ : फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनँड ‘बोंगबोंग’ रोम्युअल्डेज मार्कोस ज्युनिअर५ डिसेंबर २०२५ : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.