पुणे

Talegaon Dhamdhere News : निमगावच्या सुपुत्राची पुतीन यांना मानवंदना; लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन ढेकणे यांचा गावाला अभिमान

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना भारतीय सैन्य दलातर्फे लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन शहाजी ढेकणे यांनी मानवंदना (गार्ड ऑफ ऑनर) दिली.
Lieutenant Colonel harshwardhan dhekane with Vladimir Putin

Lieutenant Colonel harshwardhan dhekane with Vladimir Putin

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव ढमढेरे - राष्ट्रपती भवन दिल्ली येथे भारत दौऱ्यावर आलेल्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना भारतीय सैन्य दलातर्फे निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन शहाजी ढेकणे यांनी मानवंदना (गार्ड ऑफ ऑनर) दिली.

Loading content, please wait...
Vladimir Putin
pune
Russia
president

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com