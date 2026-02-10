Organ Donate : महिला शेतकऱ्याच्या अवयवदानाने चार जणांना नवजीवन

पुणे - पुरंदर तालुक्यातील ६० वर्षीय महिला शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाला दिलेल्या संमतीमुळे चार जणांना नवजीवन मिळाले आहे. रस्त्याच्या अपघातात गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांना हडपसरमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांना ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले होते. .पतीसमवेत दुचाकीवरून ६ फेब्रुवारी रोजी त्या प्रवास करत असताना त्यांचा अपघात झाला. या अपघातात दोघांच्याही मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना तातडीने हडपसर येथील नोबल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..८ फेब्रुवारी रोजी वैद्यकीय तपासणीनंतर संबंधित महिलेला ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी मोठे धैर्य दाखवत अवयवदानास संमती दिली. ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांचे फुफ्फुस, यकृत आणि दोन मूत्रपिंडाचे अवयवदान करण्यात आले. फुफ्फुस पुण्यातील दुसऱ्या रुग्णालयात प्रत्यारोपणासाठी पाठविण्यात आले..एक मूत्रपिंड नाशिक तर दुसरे मूत्रपिंड आणि यकृत नोबल हॉस्पिटलमध्येच दोन वेगवेगळ्या रुग्णांवर प्रत्यारोपित करण्यात आले. यकृताचे प्रत्यारोपण दीर्घकालीन यकृत आजाराने ग्रस्त असलेल्या ४५ वर्षीय रुग्णावर व मूत्रपिंड हे ३५ वर्षीय रुग्णावर प्रत्यारोपण करण्यात आले. त्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती ‘झेडटीसीसी’ च्या समन्वयिका आरती गोखले यांनी दिली..नोबल रुग्णालयाचे समूह कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय पठारे म्हणाले की, कुटुंबीयांच्या संमतीमुळे अवयवदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. या प्रक्रियेत समन्वय साधल्याबद्दल त्यांनी विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती (झेडटीसीसी) चे आभार मानले..मूत्रपिंड प्रत्यारोपण पथकामध्ये यकृत उपचार विभागाचे प्रमुख डॉ. शशिकांत भांगे, भूलतज्ज्ञ डॉ. गीतांजली आखाडे, डॉ. बिपिन विभूते, डॉ. स्मिता पारख, भूलतज्ज्ञ डॉ. मनीष पाठक तसेच प्रत्यारोपण समन्वयक महेश तुपे व अश्विनी कवडे यांचा समावेश होता. दरम्यान, अपघातात जखमी झालेले अवयवदात्या महिलेचे पती यांचीही प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.