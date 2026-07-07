पुणे

Pune Crime : चिमुकल्याचा खून करणाऱ्या नराधमाला जन्मठेप

मद्यधुंद अवस्थेत चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा नाक व तोंड दाबून निर्घृण खून केल्यावर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेह घरातील पाण्याच्या टाकीत टाकला होता.
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life imprisonment punishment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मद्यधुंद अवस्थेत चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा नाक व तोंड दाबून निर्घृण खून केल्यावर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेह घरातील पाण्याच्या टाकीत टाकणाऱ्या नराधमाला खेड-राजगुरुनगर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जन्मठेप आणि तीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

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