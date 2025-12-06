Narayangaon News : विषारी सर्पदंश झालेल्या गाभण घोडीसह गर्भाला वाचवण्यात यश; देशातील पहिलीच घटना

नारायणगाव - अश्व प्रदर्शनात बक्षीसे मिळवलेल्या व नऊ महिन्याची गरोदर (गाभण) असलेल्या वारूळवाडी येथील अश्व पालक राहुल बनकर यांच्या मारवाड जातीच्या घोडीला घोणस या अतिविषारी जातीच्या सापाचा दंश झाला. दहा दिवसाच्या वैद्यकीय उपचारानंतर घोडी व तिच्या गर्भाला वाचवण्यात यश आले आहे..विषारी सर्पदंश झालेल्या गरोदर (गाभण) घोडीसह तिच्या पोटातील गर्भाला वाचवण्याची देशातील ही पहिलीच घटना आहे. अशी माहिती जागतिक विषबाधा व सर्पदंश तज्ञ डॉ. सदानंद राऊत यांनी दिली.बैलगाड्याचा छंद असलेले राहुल बनकर यांनी मागील दहा वर्षांपासून बैलगाडा सोडून घोडा (अश्व) पालनाचा छंद जोपासला आहे. वारूळवाडी येथील त्यांच्या तबेल्यात कोट्यावधी रुपये किंमत असलेले मारवाड जातीचे नऊ अश्व आहेत. यापैकी काजल व पंचम या दोन घोडीनी युओसी रेस कोर्स व पिंपरी चिंचवड येथील अश्व प्रदर्शनात बक्षीसे मिळवली आहेत..24 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास पंचम घोडीच्या नाकपुडीला घोणस या अति विषारी सापाने दंश केला. विषबाधा झाल्याने घोडीचा चेहरा सुजला, नाकपुडी व तोंडातील लाळेतून रक्त येऊ लागले. श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. बनकर यांनी या बाबतची माहिती माणसांवर उपचार करणारे सर्पदंश तज्ञ डॉ. राऊत यांना दिली.डॉ. राऊत यांनी घोडीचे वजन, रक्त चाचण्या याचे अवलोकन करून गोल्डन आवर मध्ये घोडीवर अँटिव्हेनम इंजेक्शन, सलाईन, कृत्रिम श्वासोश्वास, प्रतिजैविके, वेदनाशमक औषधे आदि उपचार सुरू केले. उपचाराला प्रतिसाद मिळत असल्याने व घोडी गाभण असल्याने गर्भाच्या पुढील तपासणीसाठी रुग्णवाहिकेतून तिला पुणे येथील रेन ट्री व्हेटर्नरी क्लिनिक येथे तीन दिवस दाखल करण्यात आले..डॉ. राऊत, डॉ. खंबाटा, मदतनीस मेहेर यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून गाभण घोडी व तिच्या गर्भाचे प्राण वाचवण्यात यश आले. घोडी आता चारा व खुराक खात असून धोका पूर्णपणे टाळला आहे. पोटातील गर्भ सुद्धा सुस्थितीत असल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.पंचम घोडीची माहिती - जात : मारवाड, वजन : 450 किलो ग्रॅम, उंची : 4.5 फूट, वय : पाच वर्ष, दैनंदिन खुराक खर्च : सुमारे 700 रुपये. घोडीची किंमत : 25 लाख रू.केलेले वैद्यकीय उपचार - साठ स्नेक अँटिव्हेनम इंजेक्शन, 80 लिटर सलाईन, कृत्रिम श्वासोश्वास, प्रतिजैविके, वेदनाशमक औषधे, रक्त चाचण्या, सोनोग्राफी आदि. उपचारासाठी आलेला खर्च : सुमारे दीड लाख रुपये..डॉ सदानंद राऊत (जागतिक आरोग्य संघटनेचे डब्ल्यू.एच.ओ) चे सदस्य व जागतिक विषबाधा व सर्पदंश तज्ञ) -विषारी सर्पदंश झालेल्या शेतकऱ्यांवर उपचार करण्याचा तीस वर्षाचा अनुभव आहे. या अनुभवाच्या आधारे घोडीचे वजन, तिच्या पोटातील नऊ महिन्याचा गर्भ व लक्षणे याचे अवलोकन केले. औषधाचा गर्भावर परिणाम होणार नाही याचा विचार करून उपचाराचे नियोजन केले.गोल्डन आवर मध्ये स्नेक अँटिव्हेनम इंजेक्शन, सलाईन, कृत्रिम श्वासोश्वास, वेदनाशामक, प्रतिजैविके आदि उपचार केले. दहा दिवसाच्या वैद्यकीय उपचारानंतर घोडी व गर्भाला जीवदान मिळाले. यापूर्वी नाग, घोणस या विषारी सर्पदंश झालेला अभयारण्यातील सिंह, पाळीव कुत्रे, गाय यांच्यावर यशस्वी उपचार केले आहेत. मात्र घोडी नऊ महिन्याची गाभण असल्याने यशस्वी उपचार करणे एक आव्हान होते..राहुल बनकर (अश्व पालक वारूळवाडी) -जीवापाड प्रेम असलेल्या पंचम घोडीचा जीव वाचल्याने मी व कुटुंबियांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. सर्पदंश तज्ञ डॉ. राऊत, पुणे येथील रेन ट्री व्हेटर्नरी क्लिनिकचे पशुवैद्यक डॉ. फिरोज खंबाटा, मदतनीस शुभम मेहेर यांनी केलेले योग्य उपचार व अथक परिश्रम यामुळे बेशुद्ध अवस्थेतील घोडी व तिच्या नऊ महिन्याच्या अर्भकाला जीवदान मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.