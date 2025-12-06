पुणे

Narayangaon News : विषारी सर्पदंश झालेल्या गाभण घोडीसह गर्भाला वाचवण्यात यश; देशातील पहिलीच घटना

वारूळवाडी येथील राहुल बनकर यांच्याकडे असणाऱ्या घोडीला घोणस या अतिविषारी जातीच्या सापाचा दंश झाला.
नारायणगाव - अश्व प्रदर्शनात बक्षीसे मिळवलेल्या व नऊ महिन्याची गरोदर (गाभण) असलेल्या वारूळवाडी येथील अश्व पालक राहुल बनकर यांच्या मारवाड जातीच्या घोडीला घोणस या अतिविषारी जातीच्या सापाचा दंश झाला. दहा दिवसाच्या वैद्यकीय उपचारानंतर घोडी व तिच्या गर्भाला वाचवण्यात यश आले आहे.

