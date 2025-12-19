पुणे - बाळाच्या जन्माच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याला दूध पिताना उलट्या होऊ लागल्या. तपासण्या केल्यावर त्याच्या आतड्यांना जन्मतःच पीळ पडला असल्याचे निदान झाले. यामध्ये आतड्यांना रक्तपुरवठा होत नसल्याने ते सडण्याचा धोका निर्माण होतो. याला वैद्यकीय भाषेत ‘इंटेस्टाइनल मॅलरोटेशन विथ मिडगट व्हॉल्व्युलस’ असे म्हणतात. ही दुर्मीळ स्थिती असते.त्यावर वेळेत उपचार न झाल्यास काही तासांतच बाळावर जीवघेणा प्रसंग ओढवू शकतो. बाणेरमधील मणिपाल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तातडीने या नवजात अर्भकावर शस्त्रक्रिया केल्याने त्याचे प्राण वाचले..जन्मानंतर एक दिवस बाळ ठीक होते. दुसऱ्या दिवशी मात्र त्याला दूध पचत नव्हते. दूध प्यायल्यावर उलट्या व्हायच्या. डॉक्टरांनी त्याच्या पोटाची सोनोग्राफी तसेच इतर उच्चस्तरीय तपासण्या केल्या. आतड्यांची स्थिती पाहून बाळाला तातडीने शस्त्रक्रियेसाठी नेण्यात आले.डॉक्टरांनी आतड्यांना पडलेला पीळ सोडवून त्वरित रक्तपुरवठा पुन्हा सुरू केला. त्यावेळी खराब झालेला आतड्याचा भाग काढण्यासाठी आणखी एक आपत्कालीन शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर बाळाला नवजात अतिदक्षता विभागात ठेवले..सुमारे तीन आठवड्यांच्या उपचारानंतर बाळाची प्रकृती स्थिर झाली आणि त्याला घरी सोडण्यात आले. सध्या बाळाचे वजन व आहार वाढत असून त्यामध्ये सातत्याने सुधारणा दिसून येत आहे, अशी माहिती बाणेर येथील मणिपाल रुग्णालयाच्या बालरोग व नवजात शल्यविशारद डॉ. परितोषा दलाल यांनी दिली. डॉ. दलाल यांच्या नेतृत्वाखाली बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मुबाशिशीर खान, डॉ. उज्ज्वला केसकर यांनी हे उपचार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.