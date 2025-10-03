पुणे

Pune Crime : पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणी अभियंत्याला जन्मठेप, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम

Pune Crime News : पुण्यातील पूर्वाश्रमीच्या क्रूर हत्येप्रकरणी सॉफ्टवेअर अभियंत्याला उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पुण्यात पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीचा निर्घृण खून केल्याच्या आरोपप्रकरणी सॉफ्टवेअर अभियंत्याला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने नुकतीच कायम ठेवली.

