पुणे

Pune Weather: पुण्यात पावसाने घेतली दोन दिवसांची विश्रांती; पुढील दोन दिवसांत पुन्हा हलक्या सरींचा अंदाज

Pune Rain Update: पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. रविवारी आकाश ढगाळ राहून विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस पडेल.
Pune Weather

Pune Weather

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. तर पुढील दोन दिवस शहर आणि परिसरात हलक्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
water
Weather
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com