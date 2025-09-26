पुणे

Pune News : सह्याद्री रुग्णालयाच्या यकृत प्रत्यारोपण प्रकरणाची समितीकडून चौकशी

Pune Liver Transplant Case : सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपणादरम्यान झालेल्या दांपत्याच्या मृत्यूप्रकरणी आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या समितीने चौकशीसाठी रुग्णालयाला भेट दिली.
पुणे : यकृत प्रत्यारोपणादरम्यान दांपत्याच्या मृत्यू प्रकरणात आरोग्य विभागाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने डेक्कन येथील सह्याद्री रुग्णालयाला गुरुवारी भेट देऊन कागदपत्रांची व रुग्णालयाची चौकशी केली. जागतिक कीर्तीचे यकृत प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डॉ. मोहम्मद रेला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, डॉ. रेला व इतर तज्ज्ञांनी ही भेट दिली.

