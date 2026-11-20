- राजेश कणसेआळेफाटा - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात गुरुवारी (ता. १९) गाईंची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली. एकाच दिवसात ४२५ गाईंची आवक झाली असून, त्यापैकी ३८३ गाईंची विक्री झाली. या खरेदी-विक्रीतून सुमारे ८४ लाख रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्व जुन्नरमधील गावांमध्ये शासनाने तातडीने चारा डेपो सुरू करावेत, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे..आळेफाटा येथील उपबाजारात गुरुवारी गाईंच्या खरेदी-विक्रीसाठी पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि ठाणे जिल्ह्यांसह विविध भागांतील शेतकरी, पशुपालक व व्यापाऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. सकाळपासूनच बाजार समिती परिसरात जनावरांची आवक सुरू झाल्याने दिवसभर बाजारात गजबजलेले वातावरण होते. दाखल झालेल्या ४२५ गाईंपैकी ३८३ गाईंची पाच हजार ते एक लाख रुपये या दरम्यान विक्री झाली..दुग्ध व्यवसायासाठी उपयुक्त असलेल्या चांगल्या वंशाच्या, अधिक दूध देणाऱ्या गाईंना खरेदीदारांकडून विशेष पसंती मिळत असल्याचे चित्र बाजारात पाहायला मिळाले. गाईंची जात, वय, आरोग्य, दूध देण्याची क्षमता आणि वंशावळ या बाबींचा विचार करून खरेदीदारांकडून जनावरांची किंमत ठरविली जात आहे. चांगली दूध देणारी गाय मिळविण्यासाठी पशुपालकांकडून अधिक किंमत मोजली जात आहे..आळेफाटा उपबाजार हा परिसरातील पशुपालकांसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचे महत्त्वाचे केंद्र बनला आहे. नियमितपणे भरणाऱ्या या बाजारामुळे शेतकऱ्यांना जनावरांच्या विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होत असून, व्यापाऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करण्याची संधी मिळत आहे..दरम्यान, चालू वर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने खरीप व रब्बी हंगामावर परिणाम होण्याबरोबरच जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धताही कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या दुग्ध व्यवसायाचा मोठा आधार असलेल्या पशुपालकांना आगामी उन्हाळ्यात चारा आणि पशुखाद्याच्या उपलब्धतेची चिंता सतावत आहे. जनावरांचे संगोपन आणि दुग्ध व्यवसाय टिकविण्यासाठी शासनाने पूर्व जुन्नरमधील गावांचा चारा टंचाईच्या दृष्टीने विचार करून आवश्यक त्या ठिकाणी चारा डेपो सुरू करावेत, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.