Law Education : विधी अभ्यासक्रमास तरुणाईची पसंती, २२ ते २५ वर्षीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक; ज्येष्ठही आघाडीवर

पुणे : राज्यात तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये २२ ते २५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या वयोगटातील जवळपास पाच हजार ३४२ विद्यार्थ्यांनी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये याच वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. तर ५५ ते ६० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकही विधी अभ्यासक्रम करण्याला पसंती देत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे..राज्यातील शासकीय, शासकीय अनुदानित महाविद्यालये, विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमधील तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी कक्ष) केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. या अभ्यासक्रमाला यंदा १९ ते ६० वर्षे वयोगटातील २२ हजार ३८५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. यात सर्वाधिक विद्यार्थी २१ ते २५ या वयोगटातील आहेत..Pune Crime:'थेऊर येथील विवाह सोहळ्यात १४ लाखांच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चोरी'; पुणे सोलापूर रोडवरील मंगल कार्यालये बनली चोरीचे अड्डे ! .सीईटी कक्षाने या अभ्यासक्रमाच्या गेल्या तीन वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार प्रवेशाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यातून गेल्या तीन वर्षांतही विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये याच वयोगटातील विद्यार्थी सर्वाधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. ५० ते ६० वर्षे वयोगटातील नागरिकही विधी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे स्वप्न पूर्ण करत असल्याचेही दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत या वयोगटातील नागरिक विधी अभ्यासक्रम करण्यासाठी उत्सुक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे..ज्येष्ठांच्या संख्येतही वाढराज्यातील ६० ते ८० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकदेखील तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १७४, २०२४-२५ मध्ये १६१ आणि २०२५-२६ मध्ये १७५ नागरिकांनी प्रवेश घेतला आहे. विशेष म्हणजे ७० वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकही विधी अभ्यासक्रम करण्यास इच्छुक असल्याचे निदर्शनास येत आहे.