CM Devendra Fadnavis : जागतिक वारसास्थळ लोहगडच्या विकासाला 'संजीवनी'! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची किल्ल्याला भेट; ग्रामस्थांशी साधला संवाद

Chief Minister Visits Lohagad Fort : जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत नुकताच समावेश झालेल्या लोहगड किल्ल्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १२) भेट दिली, यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि ग्रामस्थांनी किल्ल्याच्या विकासाला गती देण्याची मागणी केली.
लोणावळा : जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत नुकताच समावेश झालेल्या लोहगड किल्ल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता.१२) भेट दिली. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांचा सन्मान करून किल्ल्याच्या विकासाबाबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

