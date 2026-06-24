पुणे

Lohagad Murder Case: ''प्रतिष्ठेसाठी सियाने केतनला ठार मारण्याचा प्लॅन केला'', पोलिस चौकशीत चेतनचा धक्कादायक दावा

Chetan Choudhary reveals why Siya Goyal chose assassination over eloping after engagement: चेतनने पोलिसांना सांगितलं की, सियाला केतनशी लग्न करायची इच्छा नव्हती, तिचा त्याला विरोध होता. त्यामुळे तिने त्याला संपवायचा प्लॅन केला.
Lohagad Murder Case

Lohagad Murder Case

esakal

संतोष कानडे
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Ketan Agrawal Case: पुण्याजवळच्या लोहगड किल्ल्यावरुन ढकलून देऊन केतनचा खून करणाऱ्या दोन्ही आरोपींनी गुन्हा कबूल केला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिने केतनला मारण्याचा प्लॅन केला होता, त्याचं कारण होतं तिच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा.. ही नवीन माहिती आरोपी चेतन चौधरीच्या चौकशीतून पुढे आली आहे.

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