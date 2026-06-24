Lohagad Murder Case: ''प्रतिष्ठेसाठी सियाने केतनला ठार मारण्याचा प्लॅन केला'', पोलिस चौकशीत चेतनचा धक्कादायक दावा

Ketan Agrawal Case: पुण्याजवळच्या लोहगड किल्ल्यावरुन ढकलून देऊन केतनचा खून करणाऱ्या दोन्ही आरोपींनी गुन्हा कबूल केला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिने केतनला मारण्याचा प्लॅन केला होता, त्याचं कारण होतं तिच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा.. ही नवीन माहिती आरोपी चेतन चौधरीच्या चौकशीतून पुढे आली आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस सध्या आरोपी सिया आणि चेतनची कसून चौकशी करीत आहेत. चेतनने पोलिसांना सांगितलं की, सियाला केतनशी लग्न करायची इच्छा नव्हती, तिचा त्याला विरोध होता. त्यामुळे तिने त्याला संपवायचा प्लॅन केला.चेतनने पोलिसांना सांगितलं की, सिया ही प्रतिष्ठीत कुटुंबातून येते. त्यामुळे तिला तिच्या कुटुंबाच्या इज्जतीची काळजी होती. तिचा केतनसोबत साखरपुडा झाला होता. त्यामुळे ती पुरती अडकली होती. जर ती पळून गेली असतील तर तिच्या प्रतिष्ठीत कुटुंबाची बदनामी झाली असती.. त्यामुळे तिने केतनला जीवे मारण्याचा प्लॅन केल्याचं चेतन सांगतो..केतनच्या बहिणीला आला होता संशय१८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर, सियाचं रडणं आणि तिने अपघाताचा रचलेला बनाव, यावर सर्वांनीच विश्वास ठेवला होता. मात्र, केतनच्या अंत्यसंस्कारानंतर जेव्हा सिया गोयल अग्रवाल कुटुंबाच्या घरी पोहोचली, तेव्हा खऱ्या अर्थाने तपासाला कलाटणी मिळाली. केतनच्या बहिणीने सियाला अनेक प्रश्न विचारले. तेव्हाच तिच्या बोलण्यावर कुटुंबियांना संशय आला. केतनच्या बहिणीने सियाला अपघातापूर्वी नेमके काय घडले, ते तिथे कसे गेले, काय झाले, याबद्दल सविस्तर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. या प्रश्नांची उत्तरे देताना सिया प्रचंड गोंधळली आणि तिच्या उत्तरांमध्ये कमालीचा विरोधाभास दिसून आला. तिचा हा संशयास्पद वावर पाहून कुटुंबियांचा संशय बळावला आणि त्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.