लग्न मान्य नव्हतं, केतनला लोहगडावरून ढकललं; सिया गोयल आणि चेतन चौधरी कोण? प्रियकराचं होतं रणजी क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न

पुण्यात लोहगडावरून दरीत ढकलून खून केल्याच्या प्रकरणात नवनवे खुलासे होते आहेत. केतन अग्रवालचे सिया गोयल हिच्याशी लग्न ठरलं होतं. मात्र लग्न मान्य नसल्यानं सियाने प्रियकरासोबत मिळून केतनची लोहगडावरून ढकलून देत हत्या केली. या प्रकरणी सियासह तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला अटक केलीय. २० वर्षीय सियाने १८ जूनला केतनची हत्या करण्याआधी १४ जूनलासुद्धा त्याच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता. पण तो अयशस्वी ठरला होता. Who Are Siya Goyal and Chetan in Lohagad Murder Case.सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन यांना अटक केल्यानंतर न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोघांनाही २९ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. केतन विशाल अग्रवाल (वय २५, रा. लोढा बेलमाँटो टॉवर, गहुंजे, ता. मावळ, जि. पुणे) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी सिया प्रवीण गोयल (वय २०, रा. लीलाकुंज, गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्ता, बिबवेवाडी) आणि तिचा प्रियकर चेतन बाबूलाल चौधरी (वय २२, रा. पार्श्वनाथनगर, कोंढवा बुद्रुक) यांना अटक केली आहे. लग्न ठरल्यानंतर दोघांत वाद झाले होते, अशी माहिती मिळाल्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कौशल्यपूर्ण तपास करून या प्रकरणाचा छडा लावला..केतनशी लग्न ठरल्यानंतर सियाचे चेतनला २००४ कॉल, 238 तास बोलणं; CDRमधून धक्कादायक माहिती.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्रवाल, गोयल आणि चौधरी कुटुंबीय व्यावसायिक आहेत. केतन अग्रवाल याचा सिया गोयलशी विवाह निश्चित झाला होता. ते दोघेही १८ जूनला लोहगडावर फिरायला गेले होते. तेथे सेल्फी घेत असताना केतनचा पाय घसरला आणि दरीत पडून त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सियाने अग्रवाल कुटुंबीयांना दिली. केतनला गिर्यारोहणाची आवड होती. डोंगर-दऱ्यात त्याला फिरण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुलाच्या अकस्मात मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला होता..अग्रवाल कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर सियाची चौकशी करण्यात आली. यात तिने प्रियकर चेतनशी संगनमत करून केतनला लोहगडावरून ढकलून देऊन खून केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दोघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त अधीक्षक शुभम कुमार, उपविभागीय अधिकारी गजानन टोणपे, उपअधीक्षक राजेंद्र मायने यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, लोणावळा ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी ही कामगिरी केली..सिया गोयल कोण?पुण्यातील व्यावसायिक असलेल्या प्रवीण गोयल यांची सिया ही मुलगी आहे. ती २० वर्षांची असून बी कॉमचं शिक्षण घेतेय. गोयल कुटुंबाचा ड्राय फ्रूट्स मसाल्याचा व्यवसाय आहे. तर सिया मार्केटयार्ड परिसरात केक विक्रीच्या बेकरीचा व्यवसाय बघत होती..चेतन चौधरी ?पुण्यातील व्यावसायिक बाबूलाल चौधरी यांचा २३ वर्षांचा मुलगा चेतनने बीबीएचं शिक्षण घेतलंय. गेल्या २ वर्षांपासून मार्केट यार्डमध्ये वडिलांच्या ड्राय फ्रूट्स-किराणा ट्रेडर्सचा व्यवसाय बघत होता. याशिवाय तो क्रिकेटरही असून रणजी क्रिकेट खेळण्याचं त्याचं स्वप्न होतं..केतन अग्रवालपुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा असलेल्या केतनने सिम्बॉयसिसमधून बीबीएचं शिक्षण घेतलंय. तर अमेरिकेत एमएस पूर्ण केलंय. शिक्षण झाल्यानंतर तो २ वर्षांपूर्वी भारतात परतला आणि वडिलांसोबत काम करू लागला. फेब्रुवारीत त्याचं सियासोबत लग्न ठरलं आणि साखरपुडा झाला. तर नोव्हेंबरमध्ये लग्न होणार होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.