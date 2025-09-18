Pune News : लोकमान्यनगर परिसरात स्वाक्षरी मोहीम; इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्थानिक आमदारांच्या भूमिकेच्या विरोधात आंदोलन

पुणे : लोकमान्यनगर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्थानिक आमदारांच्या भूमिकेच्या विरोधात नागरिकांनी आंदोलन पुकारले आहे. याचा एक भाग म्हणून लोकमान्यनगर परिसरात स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली. .लोकमान्यनगर येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे रहिवाशांवर अन्याय झाला, असे काही स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे. सध्या इमारतींची परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. ५३ इमारतींमधील ८०३ नागरिकांच्या घराचे स्वप्न भंग पावले आहे. परिसरात ६० वर्षांपेक्षा अधिक काळ वास्तव्यास असलेले ज्येष्ठ नागरिक व त्यांची तिसरी पिढी येथे राहत आहे..येथील काही इमारती पडण्याच्या स्थितीत आहेत. प्रत्येक इमारतीची स्वतंत्र सोसायटी असल्याने दोन, तीन, चार इमारती एकत्र येऊन गेल्या १० वर्षांपासून पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवीत आहेत. दोन सोसायट्यांच्या नागरिकांची नवीन इमारत तयारसुद्धा झाली. इतर सर्व इमारतींचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ‘म्हाडा’कडे पडून आहेत, परंतु अचानक कोणालाही न विचारात घेता स्थगिती मिळवली.त्याचा निषेध करण्यासाठी लोकमान्यनगरमधील नागरिकांनी एकत्र येऊन स्वाक्षरी मोहीम राबवली. या परिसराचा पुनर्विकास वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले..लोकमान्यनगरमध्ये १६ एकर जागेत हा ‘म्हाडा’चा प्रकल्प आहे. केवळ एक-दोन इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यामुळे तेथील परिसर पूर्ण विकसित होणार नाही. त्याऐवजी या भागातील सुमारे ५० इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. ‘म्हाडा’च्या जुन्या इमारतींचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. या धोरणानुसार प्रकल्प राबविल्यास पाणी, क्रीडांगण, पार्किंग यासह अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. ही एकात्मिक पुनर्विकास प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.- हेमंत रासने, आमदार, कसबा मतदारसंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.