Lonar Crater in Maharashtra : अशनीच्या आघातातून घडलेलं 'लोणार' आता जागतिक नकाशावर; पाहा या निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचे वैशिष्ट्य

-मयुरेश प्रभुणेपुणे : जगप्रसिद्ध लोणार विवराचा समावेश नुकताच इंटरनॅशनल युनियन ऑफ जिओलॉजिकल सायन्सेसच्या (आययूजीएस) तिसऱ्या १०० जागतिक भूशास्त्रीय वारसा यादीत करण्यात आला आहे. या नव्या मानांकनामुळे संवर्धनासोबतच जागतिक वारसा स्थळ म्हणून लोणारला मान्यता मिळण्यासाठी मदत (Lonar Crater Maharashtra international recognition) होईल, असा विश्वास शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे..जगभरातील भूशास्त्रज्ञांचे व्यासपीठ असलेल्या आययूजीएसच्या वतीने २०२२ पासून जगभरातील १०० भूशास्त्रीय वारशांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. या यादीमध्ये शास्त्रीय संशोधनासाठी महत्वाची असलेली स्थळे, भूशास्त्रीय घटना, खडक, खनिजे आदींचा समावेश असतो..२०२२ मध्ये स्पेनच्या झुमैया येथे, २०२४ मध्ये कोरियाच्या बुसान येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय भूशास्त्रीय परिषदांमध्ये प्रत्येकी १०० जागतिक वारशांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या शृंखलेतील तिसरी १०० भूशास्त्रीय वारशांची यादी पोर्तुगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीमध्ये जपानच्या माऊंट फुजी, अमेरिकेच्या सॅन अँड्रीयाज फॉल्ट आणि फिलिपिन्सच्या चॉकलेट हिल्ससोबत भारतातील लोणार विवराचा समावेश करण्यात आला आहे..Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड.जागतिक भूशास्त्रीय वारसा म्हणून लोणारचे महत्व अधोरेखित करताना ‘आययूजीएस’ने म्हटले आहे की, लोणार हे जगातील तुलनेने तरूण, मूळ रचना बहुतांश शाबूत राहिलेले आघाती विवर असून अग्निजन्य खडकातील मोजक्या पाच विवरांमध्ये लोणारचा समावेश होतो. विवराचा व्यास आणि खोली यांचे तुलनात्मक प्रमाण, अशानिच्या आघातानंतर चोहोबाजूंना वाहून गेलेले घटक, आघात आणि प्रचंड तापमानामुळे खडकांमध्ये झालेले बदल, खडक वितळून तयार झालेले कचसदृश पदार्थ यांमुळे लोणार भूशास्त्रीय संशोधनासाठी आदर्श विवर ठरते..Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास.लोणारला राष्ट्रीय भूशास्त्रीय वारसा आणि आता जागतिक भूशास्त्रीय वारसा म्हणून ओळख मिळावी यासाठी जीएसआयने केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले याचा आनंद वाटतो. लोणार हे फक्त भारतासाठीच नाही, तर जगासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे या अधिकृत मानांकनावरून सिद्ध होते. या मानांकनाचा उपयोग लोणारचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी नक्कीच होईल.’’-डॉ. बिभास सेन, उपसंचालक, जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.