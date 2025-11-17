पुणे

२४ तासात आरोपी ताब्यात! बाहेरच्या टॅक्सी चालकाला लोणावळ्यात मारहाण; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Lonavala Cab Driver Assault Case : बाहेरच्या टॅक्सी चालकाला मारहाण करणाऱ्या आरोपीला लोणावळा पोलिसांनी २४ तासांच्या आत ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
Lonavala Cab Driver Assault Case

Lonavala Cab Driver Assault Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

लोणावळ्यात कॅब चालकांना मारहाण करत त्याच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली होती. शनिवारी हा संपूर्ण प्रकार घडला होता. या घटनेचा एक व्हिडिओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी आता लोणावळा पोलिसांनी कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
lonavala

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com