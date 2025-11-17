२४ तासात आरोपी ताब्यात! बाहेरच्या टॅक्सी चालकाला लोणावळ्यात मारहाण; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

लोणावळ्यात कॅब चालकांना मारहाण करत त्याच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली होती. शनिवारी हा संपूर्ण प्रकार घडला होता. या घटनेचा एक व्हिडिओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी आता लोणावळा पोलिसांनी कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित रामकिसन गुप्ता असे आरोपीचे नाव आहे, असं या आरोपीचं नाव आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने तपास करून या तरुणाला ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी तात्याराव सपकाळ यांनी नंतर तक्रार दिली. ते टॅक्सी लावून भोजन करीत होते. त्यावेळी गुप्ताने त्यांना मारहाण केली. गुप्ताने त्याच्याबरोबर असलेल्या मित्राला व्हिडिओ काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यास सांगितले. व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांनी चक्रे फिरवित वाकसई भागातून गुप्ताला ताब्यात घेतले..Lonavala Khandala Tourist: सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांनी फुलला लोणावळा, खंडाळा परिसर.व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे, तात्याराव सपकाळ यांनी आरोपीला गाडी फोडू नको अशी विनंती करताना दिसतो आहे. “दादा, मी नाष्टा करायला गेलो होतो. गाडी फोडू नका ना,” असं तो म्हणाला. तरीही सोन्या गुप्ता ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्याने कॅबची मागील आणि पुढील काच दगडाने फोडली, तसेच त्याला धक्काबुक्की करत मारहाण केली आहे..Lonavala Skywalk : लोणावळ्यातील ‘स्काय वॉक’ला गती, ‘मुंबईत अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक; पर्यटन विकासाला चालना.ही घटना लोणावळ्यात शनिवारी रात्री पावणे आठच्या सुमारास घडली आहे. हा व्हिडिओ आरोपीच्या मित्रांनी मोबाईलमध्ये चित्रित केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करत आरोपी गुप्ताला अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात पुढील कारवाई सुरू असल्याचं लोणावळा ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.