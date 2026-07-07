Lonavala Rain Update : लोणावळ्यात पावसाचे तांडव! 24 तासांत तब्बल 490 मिमी पाऊस; मावळ-कार्ला परिसरही जलमय, ग्रामीण भागातील गावांचा संपर्क तुटला

लोणावळा : लोणावळा व मावळ तालुक्यात पावसाचा जोर मंगळवारीही (ता.०७) कायम राहिला असून गेल्या २४ तासांत ४९० मिमी (१९.२९ इंच) पावसाची नोंद झाली (Lonavala flood situation July 2026) आहे. .सततच्या मुसळधार पावसामुळे नाले, ओढे आणि धबधबे दुथडी भरून वाहत असून अनेक ठिकाणी पाणी घरांमध्ये शिरले आहे. काही रस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..दरम्यान, अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. लोणावळा शहरासह कार्ला, मळवली, वाकसई, कुसगाव, भांगरवाडी, हुडको, नांगरगाव, डेणखर कॉलनी आदी भागांमध्ये पावसाचे पाणी रस्त्यांवरून वाहू लागल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..Bhimashankar Update : भीमाशंकरला जाण्याचा बेत आखताय? मुसळधार पावसामुळे 'ही' प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद, कधी होणार पुन्हा खुली?.लोणावळा नगरपरिषदेच्या नोंदीनुसार, गेल्या २४ तासांत ४९० मिमी (१९.२९ इंच) पावसाची नोंद झाली आहे. तर चालू वर्षात आतापर्यंतचा एकूण पाऊस २,२०५ मिमी (८६.८१ इंच) इतका झाला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी ११३ मिमी पाऊस झाला होता. सोमवारी एका दिवसात विक्रमी ६२५ मिमी पाऊस नोंदला गेला..Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.कार्ला परिसरातही मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी साचले असून अंतर्गत रस्ते जलमय झाले आहेत. ग्रामीण भागातील काही गावांचा संपर्क तात्पुरता बाधित झाला आहे. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या शेकडो नागरिकांची बचाव पथकांनी सुखरूप सुटका केली. दरम्यान, प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, पोलीस, आणि स्थानिक स्वयंसेवक सतर्क असून पूरग्रस्त भागांवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.