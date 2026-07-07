पुणे

Lonavala Rain Update : लोणावळ्यात पावसाचे तांडव! 24 तासांत तब्बल 490 मिमी पाऊस; मावळ-कार्ला परिसरही जलमय, ग्रामीण भागातील गावांचा संपर्क तुटला

Lonavala Records 490 mm Rainfall in 24 Hours : लोणावळा आणि मावळ तालुक्यात २४ तासांत ४९० मिमी पावसाची नोंद झाली. अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली असून रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत.
Lonavala heavy rain today live update

Lonavala heavy rain today live update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणावळा : लोणावळा व मावळ तालुक्यात पावसाचा जोर मंगळवारीही (ता.०७) कायम राहिला असून गेल्या २४ तासांत ४९० मिमी (१९.२९ इंच) पावसाची नोंद झाली (Lonavala flood situation July 2026) आहे.

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