Lonavala Khandala Tourist: सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांनी फुलला लोणावळा, खंडाळा परिसर

Heavy Tourist Influx in Lonavala-Khandala: लोणावळा-खंडाळा परिसरात दिवाळी व वीकेंडच्या सुट्ट्या निमित्त मोठ्या संख्येने पर्यटकांची गर्दी. बाजारे, लेणी, किल्ले, जलक्रीडा ठिकाणांवर गर्दी पहायला मिळाली.
लोणावळा : लोणावळा, खंडाळा परिसर सध्या पर्यटकांनी फुलला आहे. याशिवाय, लगतच्या स्थळांनाही भेटी देणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. शाळांना दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि वीकेंडमुळे शनिवारी मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाल्याचे दिसून आले.

