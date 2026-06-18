पुणे

Lohagad Fort Accident Pune: लोहगडावरुन कोसळून बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलाचा मृत्यू; लग्नाची सुरु होती तयारी

Lohagad fort accident updates 2026: केतनच्या लग्नासाठी जयपूर येथे जाण्याची विमान तिकिटे आरक्षित करण्यात आली होती, तसेच तेथील एका पॅलेस हॉलचेही बुकिंग करण्यात आले होते.
Lonavala tourist death deep gorge

Lonavala tourist death deep gorge

esakal

संतोष कानडे
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लोणावळा, ता. १८ : मावळ तालुक्यातील लोहगड किल्ल्यावरून पडून एका तरुणाचा गुरुवारी (ता. १८) मृत्यू झाला. मृत तरुणाचे नाव केतन अगरवाल (वय-२५, रा. गहुंजे, पुणे) असे आहे. केतन याचा विवाह अवघ्या काही दिवसांवर आला होता. प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा केतन हा मुलगा होता.

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