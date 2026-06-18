Lohagad Fort Accident Pune: लोहगडावरुन कोसळून बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलाचा मृत्यू; लग्नाची सुरु होती तयारी

लोणावळा, ता. १८ : मावळ तालुक्यातील लोहगड किल्ल्यावरून पडून एका तरुणाचा गुरुवारी (ता. १८) मृत्यू झाला. मृत तरुणाचे नाव केतन अगरवाल (वय-२५, रा. गहुंजे, पुणे) असे आहे. केतन याचा विवाह अवघ्या काही दिवसांवर आला होता. प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा केतन हा मुलगा होता..लग्नासाठी जयपूर येथे जाण्याची विमान तिकिटे आरक्षित करण्यात आली होती, तसेच तेथील एका पॅलेस हॉलचेही बुकिंग करण्यात आले होते. मात्र, नियतीच्या खेळीमुळे लग्नाआधीच त्यांचे निधन झाले..Bhimashankar Temple Darshan: भीमाशंकर मंदिर सर्वांसाठी खुले! दर्शनाचे नियम आणि वेळेत झाले बदल.केतन त्याच्या नियोजित वधूसह गुरुवारी सकाळी लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी आला होता. किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील कड्याजवळ त्याचा पाय घसरल्याने तो खोल दरीत कोसळला. या दुर्घटनेत त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Pune Fraud News : पर्यटन व्यावसायिकाकडून महिलेची दोन लाखांची फसवणूक; टूरला येणाऱ्या सदस्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगत सहल केली रद्द.घटनेची माहिती मिळाल्यावर लोणावळा ग्रामीण पोलिस, शिवदुर्ग मित्र, लोणावळा तसेच वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेच्या सदस्यांनी घटनास्थळी मदतकार्य केले. या घटनेमुळे लग्नाच्या आनंदावर दुःखाची छाया पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.