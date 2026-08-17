Lonavala Tourism: सलग सुट्ट्यांमुळे लोणावळ्यात गर्दी! भुशी धरण, लायन्स पॉइंट पर्यटकांनी फुलले; पुणे-मुंबई महामार्गावर कोंडी

लोणावळा : स्वातंत्र्यदिन आणि त्याला जोडून आलेल्या शनिवार-रविवारच्या सलग सुट्ट्यांमुळे लोणावळा-खंडाळा परिसरात पर्यटकांचा अक्षरशः महापूर आला आहे. धुक्याची चादर, हिरवेगार डोंगर आणि कोसळणाऱ्या धबधब्यांच्या साक्षीने वर्षाविहाराचा आनंद लुटण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह राज्यभरातून हजारो पर्यटक लोणावळ्याकडे दाखल झाले असून, मावळातील प्रमुख पर्यटनस्थळे गजबजली आहेत..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.शनिवारपासूनच पर्यटकांची पावले लोणावळ्याकडे वळू लागली होती. भुशी धरण, लायन्स पॉइंट, टायगर पॉइंट, राजमाची उद्यान, कार्ला-भाजे लेणी, श्री एकवीरा देवी मंदिर, लोहगड, विसापूर किल्ला आणि पवना धरण परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. या गर्दीमुळे हॉटेल, रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस, चिकी व्यवसाय व स्थानिक खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचा व्यवसाय तेजीत असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे..पुन्हा वाहतूक कोंडीचा फटकापर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांवर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावला. अरुंद रस्ते, रस्त्याच्या कडेला उभी केली जाणारी वाहने आणि पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी संख्या यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला. लोणावळा ते भुशी धरण, लायन्स पॉइंट तसेच खंडाळा परिसरातील रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरही अनेक ठिकाणी वाहतूक संथ झाली. द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात वाहनांचा वेग मंदावल्याने मुंबई-पुणे मार्गावरील प्रवाशांना काही ठिकाणी कोंडीचा सामना करावा लागला. अमृतांजन पुल, अंडा पॉइंट आणि दस्तुरी परिसरापर्यंत वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.