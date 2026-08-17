पुणे

Lonavala Tourism: सलग सुट्ट्यांमुळे लोणावळ्यात गर्दी! भुशी धरण, लायन्स पॉइंट पर्यटकांनी फुलले; पुणे-मुंबई महामार्गावर कोंडी

Long Weekend Rush Leaves Lonavala Packed With Tourists: सलग सुट्ट्यांमुळे लोणावळा-खंडाळा परिसरात पर्यटकांचा महापूर; भुशी धरण, लायन्स पॉइंटसह प्रमुख पर्यटनस्थळे फुलली, तर पुणे-मुंबई मार्गांवर वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे हाल
Lonavala Crowded During Long Weekend Tourists Flock To Bhushi Dam And Lions Point Traffic Jams Hit Pune Mumbai Highway

Lonavala Crowded During Long Weekend Tourists Flock To Bhushi Dam And Lions Point Traffic Jams Hit Pune Mumbai Highway

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सकाळ डिजिटल टीम
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लोणावळा : स्वातंत्र्यदिन आणि त्याला जोडून आलेल्या शनिवार-रविवारच्या सलग सुट्ट्यांमुळे लोणावळा-खंडाळा परिसरात पर्यटकांचा अक्षरशः महापूर आला आहे. धुक्याची चादर, हिरवेगार डोंगर आणि कोसळणाऱ्या धबधब्यांच्या साक्षीने वर्षाविहाराचा आनंद लुटण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह राज्यभरातून हजारो पर्यटक लोणावळ्याकडे दाखल झाले असून, मावळातील प्रमुख पर्यटनस्थळे गजबजली आहेत.

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