Lonavala : लोणावळ्यातील टपरी, पथारी आणि हातगाडीधारक रस्त्यावर; प्रस्तावित अतिक्रमण कारवाईपूर्वी पर्यायी जागा आणि पुनर्वसनाची मागणी का?

लोणावळा : टपरी, पथारी आणि हातगाडीधारकांनी हक्कांसाठी शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सर्वपक्षीय ठिय्या आंदोलन केले. नगर परिषदेच्या प्रस्तावित अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित आंदोलनाला काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी आणि स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाने पाठिंबा देत सहभाग नोंदविला. .सूर्यकांत वाघमारे, राजू गवळी, नासिर शेख, बाळासाहेब फाटक, निखिल भोसले, संजय भोईर, अमित भोसले, हर्षल होगले, गणेश चव्हाण, अशोक ओव्हाळ, रमेश गायकवाड यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि टपरी-पथारीधारक यावेळी उपस्थित होते. संबंधित व्यावसायिकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केल्याशिवाय अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करू नये, अशी ठाम मागणी करण्यात आली..व्यवसायावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने पर्यायी व्यवस्था न करता कारवाई केल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भूमिका मांडण्यात आली.शहरातील वाहतूक आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती कारवाई करावी. मात्र, त्याचवेळी छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचाही विचार करावा. त्यांना पर्यायी जागा द्यावी, नियोजनबद्ध पुनर्वसन करावे आणि त्यानंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.