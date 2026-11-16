पुणे

Lonavala : लोणावळ्यातील टपरी, पथारी आणि हातगाडीधारक रस्त्यावर; प्रस्तावित अतिक्रमण कारवाईपूर्वी पर्यायी जागा आणि पुनर्वसनाची मागणी का?

Street Vendors Protest Against Proposed Anti Encroachment Action in Lonavala : लोणावळ्यात टपरी, पथारी आणि हातगाडीधारकांनी प्रस्तावित अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या निषेधार्थ ठिय्या आंदोलन केले. पर्यायी जागा आणि नियोजनबद्ध पुनर्वसन केल्यानंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
Street Vendors Protest Against Proposed Anti Encroachment Action in Lonavala

Street Vendors Protest Against Proposed Anti Encroachment Action in Lonavala

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : टपरी, पथारी आणि हातगाडीधारकांनी हक्कांसाठी शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सर्वपक्षीय ठिय्या आंदोलन केले. नगर परिषदेच्या प्रस्तावित अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित आंदोलनाला काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी आणि स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाने पाठिंबा देत सहभाग नोंदविला.

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