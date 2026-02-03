पुणे

Lonavala: दुर्गा श्वानामुळे सापडला ४०० फूट खोल दरीतला मृतदेह; ड्रोन तंत्रज्ञानाचीही झाली मोठी मदत

Lonavala Tiger Point Rescue Durga Dog and Drone Tech Found Missing Student: चारशे फूट खोल दरीमध्ये विद्यार्थीनीचा मृतदेह सापडला आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाची यासाठी मोठी मदत मिळाली.
Lonavala Tiger Point Rescue Durga Dog and Drone Tech Found Missing Student

Lonavala accident

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune Latest News: नवी मुंबईतील एक २० वर्षीय विद्यार्थिनी दि. ३१ जानेवारीपासून बेपत्ता होती. टायगर पॉईंट परिसरातून ती दरीत पडल्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर शोधकार्य सुरू झाले. पुणे ग्रामीण पोलिस दलाची श्वान 'दुर्गा' हिने श्रेया ज्या ठिकाणाहून दरीत पडली, तो मार्ग अचूक मार्ग शोधून काढला. यामुळे ड्रोन नेमका कुठून उडवायचा, याचा अंदाज पोलिसांना आला.

Loading content, please wait...
pune
accident
Dog
Drone
lonavala

Related Stories

No stories found.