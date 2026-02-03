Lonavala: दुर्गा श्वानामुळे सापडला ४०० फूट खोल दरीतला मृतदेह; ड्रोन तंत्रज्ञानाचीही झाली मोठी मदत

Pune Latest News: नवी मुंबईतील एक २० वर्षीय विद्यार्थिनी दि. ३१ जानेवारीपासून बेपत्ता होती. टायगर पॉईंट परिसरातून ती दरीत पडल्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर शोधकार्य सुरू झाले. पुणे ग्रामीण पोलिस दलाची श्वान 'दुर्गा' हिने श्रेया ज्या ठिकाणाहून दरीत पडली, तो मार्ग अचूक मार्ग शोधून काढला. यामुळे ड्रोन नेमका कुठून उडवायचा, याचा अंदाज पोलिसांना आला..पुणे ग्रामीण दलाचे ड्रोन हँडलर पोलीस अंमलदार संदीप जगताप यांनी तात्काळ ड्रोनच्या सहाय्याने २ किमी परिसरात सर्च ऑपरेशन राबवले. अवघ्या काही वेळातच ४०० फूट खोल दरीत श्रेयाचा मृतदेह पोलिसांना दिसून आला. दुर्गम भाग, खोल दरी आणि धुक्याचे वातावरण अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत टायगर पॉईंटच्या दरीत पडलेल्या विद्यार्थिनीचा मृतदेह शोधून काढला. या मोहिमेत ड्रोन तंत्रज्ञान आणि श्वान पथकाची कामगिरी मोलाची ठरली..Pakistan Cricket : कपिल देव पाकिस्तानवर भडकले! म्हणाले, एका पिढीची तुम्ही वाट लावताय, तुमच्याच खेळाडूंचं नुकसान करताय....या यशस्वी मोहिमेबद्दल बोलताना ड्रोन हँडलर संदीप जगताप यांनी सांगितलं की, आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर पुणे ग्रामीण पोलीस चांगल्या प्रकारे कौशल्याने करत आहेत. दुर्गम भागात जिथे माणूस पोहचू शकत नाही, तिथे ड्रोनच्या माध्यमातून आम्ही नजर ठेवू शकतो. यामुळे गुन्ह्याचा तपास वेगाने होण्यास आणि वेळ वाचवण्यास मोठी मदत होत आहे..Sindhudurg DUS Centre : मुळदे डस चाचणी केंद्राची देशपातळीवर छाप! सिंधुदुर्गातील पिकांच्या नव्या वाणांना राष्ट्रीय मानांकन.शिवदुर्ग टीमकडून धाडसी रेस्क्यूमृतदेहाचे लोकेशन मिळाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमला पाचारण करण्यात आले. टीमचे अनिल सुतार यांनी ४०० फूट दरीत उतरून मृतदेह बाहेर काढला. ३६ तासांच्या या थरारानंतर अखेर शोधमोहीम पूर्ण झाली.या घटनेने टायगर पॉईंटवरील मोडकळीस आलेल्या संरक्षक कठड्यांचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. अनेक पर्यटक फोटो काढण्यासाठी कडेला जातात, जे जीवघेणे ठरू शकते. येथे तातडीने कन्सेंटिंग जाळी लावण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोसई आरगडे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.