Vadgaon Sheri News : लंडनच्या रोबोटची वडगाव शेरीत ‘कमाल’; तीनशे मीटर आत जाऊन शोधले बेकायदा नळजोड

वडगाव शेरी - पुणे महानगरपालिकेने बेकायदा नळजोड आणि पाण्याची गळती शोधण्यासाठी लंडन येथून आणलेल्या एका रोबोटने आज वडगाव शेरीत कमाल केली. गणेश नगर येथील पाचशे मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीत तब्बल 300 मीटर आत जाऊन या रोबोटने बेकायदा 40 नळ जोड शोधून काढले. असे बेकायदा नळ जोड शोधण्यासाठी पहिल्यांदाच रोबोट तंत्रज्ञानाचा वापर वडगाव शेरीत करण्यात आला..संपूर्ण वडगाव शेरीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 500 मिलिमीटर व्यासाच्या गणेश नगर येथून जाणाऱ्या मुख्य जलवाहिनी वरून नळजोड घ्यायला बंदी आहे. या वाहिनीवरून वडगाव शेरीला पाणीपुरवठा होतो. परंतु मागील वर्षभरात पाणीपुरवठ्यात अनेक अडथळे येत होते. तसेच अपुरा, कमी दाबाने आणि अशुद्ध पाणीपुरवठा होत होता. याचे कारण शोधण्याचा अनेकदा प्रयत्न करूनही नेमके कारण सापडत नव्हते..त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता वीरेंद्र केळकर, कार्यकारी अभियंता एकनाथ गाडेकर, कनिष्ठ अभियंता नितीन जाधव, रवींद्र वानखेडे, रामदास आडारी आदींनी वडगाव शेरी येथे हे नवे रोबोट तंत्रज्ञान वापरून जलवाहिनीचे निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार आज वडगाव शेरी येथील आनंद पार्क जवळ एका ठिकाणी जलवाहिनी खोदून त्यामध्ये हा रोबोट सोडण्यात आला. त्यावेळी दोन ठिकाणी पाण्याची गळती आढळून आली. तर मुख्य वाहिनीवर बंदी असतानाही घेतलेले तब्बल 40 बेकायदा नळजोड आढळले..जवळजवळ चार मीटर खोल असलेल्या मुख्य वाहिनीवर घेतलेले हे मोठ्या मापाचे नळजोड पाहून अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. काही नळजोडचा पाईप इतका खोलवर टाकण्यात आलेला आहे की त्यामुळे रोबोटलाही पुढे जायला अडथळा आला.एकनाथ गाडेकर म्हणाले, मुख्य वाहिनीला असलेली गळती अनेकदा शोधली मात्र त्यात यश येत नव्हते. बेकायदा नळजोडमुळे शेजारचे सांडपाणी मुख्य वाहिनीत मिसळून अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत होता..याविषयी अधीक्षक अभियंता वीरेंद्र केळकर म्हणाले, या रोबोट मुळे नेमकेपणाने गळती होत असलेली जागा, बेकायदा नळ जोड, जलवाहिनीला गेलेले तडे, कुठे कचरा अडकला आहे का हे सगळे कमी वेळात आणि अचूक समजते. म्हणून येथे पहिल्यांदाच हे तंत्रज्ञान वापरले. मुख्य वाहिनीवर घेतलेले 40 बेकायदा नळजोड तोडण्यात येतील..लंडनचा रोबोट असे काम करतो….रोबोटला चार चाके, कॅमेरा, लाईट आहे. तो जलवाहिनीत सोडल्यावर 360 अंशात जलवाहिनीचे निरिक्षण करतो. हे सर्व चलचित्र आपल्याला एका पडद्यावर दिसते. समस्या असलेल्या जागेची अचूक माहिती आणि अंतर समजते. रिमोट द्वारे आज्ञा दिल्यावर हा रोबोट पुन्हा बाहेर येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.