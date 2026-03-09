पुणे

Pune News: विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली! ‘साहाय्यक नगररचनाकार’चा निकाल जाहीर; ‘एमपीएससी’तर्फे उमेदवारांना दिलासा..

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कासवगती कारभारामुळे रखडलेला साहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी १) या राजपत्रित पदाचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. ‘सकाळ’ने विद्यार्थ्यांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडत आयोगाच्या कारभारावर प्रकाश टाकला होता. या बातमीची तातडीने दखल घेत आयोगाने रखडलेली पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची तब्बल २५५ दिवसांची प्रतीक्षा आता संपली असून थोडा दिलासा मिळाला आहे.

