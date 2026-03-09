Pune News: विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली! ‘साहाय्यक नगररचनाकार’चा निकाल जाहीर; ‘एमपीएससी’तर्फे उमेदवारांना दिलासा..

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कासवगती कारभारामुळे रखडलेला साहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी १) या राजपत्रित पदाचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. ‘सकाळ’ने विद्यार्थ्यांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडत आयोगाच्या कारभारावर प्रकाश टाकला होता. या बातमीची तातडीने दखल घेत आयोगाने रखडलेली पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची तब्बल २५५ दिवसांची प्रतीक्षा आता संपली असून थोडा दिलासा मिळाला आहे. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.आयोगाने १० ऑक्टोबर २०२४ ला साहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी १) पदाच्या १४८ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २८ जून २०२५ला चाळणी परीक्षा पार पडली. परीक्षेनंतर नऊ जुलैला प्राथमिक, तर १४ ऑगस्टला अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर काही आठवड्यांत निकाल अपेक्षित असताना जवळपास सात महिने उलटूनही पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर न झाल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती..या पार्श्वभूमीवर निकालाच्या विलंबामुळे उमेदवारांवर येणारा आर्थिक व मानसिक ताण याबाबत ‘एमपीएससीचा कासवगतीने कारभार’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करत विद्यार्थ्यांचा आक्रोश प्रशासनापर्यंत पोहोचवला होता. विशेषतः ग्रामीण भागातून पुण्यासारख्या शहरात येऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर वाढणारा खर्च, निकालाच्या अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेला तणाव आणि पुढील अभ्यासाचे नियोजन अडचणीत येत असल्याचा मुद्दा या वृत्तातून मांडण्यात आला होता. दरम्यान, या वृत्ताची दखल घेत आयोगाने अखेर साहाय्यक नगररचनाकार पदाच्या चाळणी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. निकाल जाहीर झाल्याने आता पुढील टप्प्यातील प्रक्रिया, विशेषतः मुलाखतींचे वेळापत्रक लवकर जाहीर करण्याची अपेक्षा उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे..मुलाखत कार्यक्रमाची प्रतीक्षागेल्या दीड वर्षापासून या पदाची भरती प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. निकालाच्या प्रतीक्षेत आमचा बराच वेळ आणि पैसा आधीच खर्च झाला आहे. आता चाळणी परीक्षेचा निकाल लागला असला, तरी अद्याप मुलाखतीचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा बाकी आहे. त्यामुळे आता आयोगाने लाल फीतशाही बाजूला ठेवून, आणखी वेळ न दवडता तातडीने मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर करावा,’’ अशी मागणी एका उमेदवाराने केली आहे..Drought Situation: ऐंशीतील भिकूबाबांचा पाण्यासाठी आजही संघर्ष; हातपंपावरची कसरत गेली आयुष्याला; उत्तर माणची जनता पाण्याच्या प्रतीक्षेत!.गेली आठ महिने आम्ही निकालाची वाट पाहत होतो. मानसिक आणि आर्थिक ताण असह्य झाला होता. काय करावे सुचत नव्हते. ‘सकाळ’ने आमचा आवाज बनून हा प्रश्न अत्यंत प्रखरपणे मांडला. बातमीच्या दणक्यामुळेच झोपलेल्या आयोगाला जाग आली आणि निकाल जाहीर झाला. न्याय मिळवून दिल्याबद्दल ‘सकाळ’चे मनःपूर्वक आभार!- एक उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.