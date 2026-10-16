मद्यधुंद कारचालक लोणी पोलिसाच्या ताब्यात

लोणी काळभोर, ता. १६ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कदमवाकवस्ती हद्दीतील लोणी स्टेशन चौकात एका भरधाव चारचाकी दुसऱ्या चारचाकीला घासल्याने नुकसान झाल्याची घटना घडली. गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी घडलेल्या या प्रकारात भरधाव चारचाकीचालकाने मद्यप्राशन केले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मोहम्मदअझर मोहम्मदगौस शेख (वय ४७, रा. कॅम्प, पुणे) यांनी गुरुवारी (ता. १५) लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
शेख हे ८ ऑक्टोबरला पत्नी आणि मुलांसह आपल्या कारमधून बारामती तालुक्यातील सुपा येथे दर्ग्याच्या दर्शनासाठी निघाले होते. सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास ते लोणी स्टेशन चौकात पोहोचले. महामार्गाच्या दुभाजकाजवळ ट्रक उभा असल्याने त्यांनी कार मधल्या लेनमधून पुढे घेतली. सिग्नलजवळ वाहतुकीचा वेग कमी केला असताना डाव्या बाजूने भरधाव वेगात असलेल्या कारचालकाने अचानक उजवीकडे वळण घेतले. यावेळी शेख यांच्या कारला भरधाव चारचाकी घासल्याने त्यांच्या कारच्या दरवाजाच्या खालच्या भागाचे नुकसान झाले.
भरधाव कारचा चालक श्याम दशरथ कावळे (वय २७, रा. कुंजीरवाडी, ता. हवेली, मूळ रा. धाराशिव) याला थांबविले असता त्याच्या तोंडातून उग्र वास येत असल्याने त्याने मद्यप्राशन केले असावे, असा संशय शेख यांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी संबंधित चालकाला ताब्यात घेतले असून कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.
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