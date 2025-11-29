पुणे

Loni Kalbhor News : दारु पिल्याची तक्रार केल्याच्या संशयावरून वायरमनला विटा व लाथाबुक्यांनी मारहाण; तिघांवर गुन्हा दाखल!

Loni Kalbhor Assault : दारू पिल्याचे चुकीचे संशय घेत कंत्राटी वायरमन आणि त्याच्या कुटुंबीयांना विटा व लाथाबुक्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. या गंभीर प्रकारात तिघांवर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Accused Used Brick and Kicks to Assault Victim and Family

सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

थेऊर : दारु पितो हे आजोबाला संगीतल्याचे संशयावरून महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीमध्ये कंत्राटी वायरमन या पदावर नौकरी करीत असलेल्यास एकाने दमदाटी करुन विट फेकुन मारली. तसेच त्याची आई व वडील यांनी त्याला आणि त्याचे आई व पत्नी यांनाही दमदाटी करुन लाथाबुक्याने मारहाण केली आहे.याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी रामदास श्रीरंग शेलार (वय ४३,रा.सिद्राम मळा,लोणी काळभोर ता.हवेली जि.पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शंभुराजे लक्ष्मण काळभोर,लक्ष्मण अशोक काळभोर व निता लक्ष्मण काळभोर(तिघेही रा.भांडवस्ती,लोणी काळभोर ता.हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

