Loni Kalbhor News : दारु पिल्याची तक्रार केल्याच्या संशयावरून वायरमनला विटा व लाथाबुक्यांनी मारहाण; तिघांवर गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : दारु पितो हे आजोबाला संगीतल्याचे संशयावरून महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीमध्ये कंत्राटी वायरमन या पदावर नौकरी करीत असलेल्यास एकाने दमदाटी करुन विट फेकुन मारली. तसेच त्याची आई व वडील यांनी त्याला आणि त्याचे आई व पत्नी यांनाही दमदाटी करुन लाथाबुक्याने मारहाण केली आहे.याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी रामदास श्रीरंग शेलार (वय ४३,रा.सिद्राम मळा,लोणी काळभोर ता.हवेली जि.पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शंभुराजे लक्ष्मण काळभोर,लक्ष्मण अशोक काळभोर व निता लक्ष्मण काळभोर(तिघेही रा.भांडवस्ती,लोणी काळभोर ता.हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार शेलार हे वरील ठिकाणी त्यांची आई मालन,पत्नी ज्योती,मुलगा गणराज व मुलगी आनंदी असे एकत्र राहतात.ते स्नेहांकीत या खाजगी कंपनीचे वतीने महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनी मध्ये वायरमन या पदावर नोकरी करतात.गुरुवार (२७ नोव्हेंबर) रोजी रात्री १०.३० वाजण्याच्या दरम्यान शेलार कंपनीतुन घरी आले व झोपी गेले.त्यानंतर रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारांस शंभुराजे काळभोर(वय अंदाजे २२) हा घराजवळ आला व त्याने दरवाज्यावर लाथा घालुन तु घरातुन एक मिनीटात बाहेर ये,दरवाजा उघडत शेलार बाहेर आल्यावर माझे आजोबांना मी दारु पितो असे का सांगीतले? म्हणत आईवर शिवीगाळ करत तुला खल्लास करीन,तुला येथे राहु देणार नाही अशी धमकी दिली.त्यानंतर शेलारची आई व बायको घराबाहेर आल्या असता त्यांनाही दमदाटी सुरु केली व दारात पडलेल्या विटा फेकून मारायला सुरुवात केली..Theur Crime : शीतपेयात गुंगीचे औषध पाजून लॉजवर नेले; कथित पत्रकाराकडून विवाहितेवर अत्याचार; लोणी काळभोर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल!.त्यापैकी एक शेलार यांच्या डाव्या डोळयाचे जवळ व एक पाठीवर लागली. त्यानंतर घरी गेला व त्याचे वडील लक्ष्मण काळभोर (वय अंदाजे ४३) व त्याची आई निता काळभोर (वय अंदाजे ३५) यांना घेऊन आला व काहीही न विचारता त्या तिघांनी शेलार यांच्यासह त्यांच्या आई व पत्नीला लाथाबुक्यानी मारहाण करायला सुरुवात केली.शेलार यांनी आई व पत्नी सोबत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.पुढील तपास पोलीस हवालदार जगदाळे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.